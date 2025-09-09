El método para doblar los paños de cocina y liberar espacio en los cajones de tu cocina

La organización en la cocina no solo se trata de mantenerla limpia, también influye en la eficiencia y en la comodidad del día a día. Un simple detalle, como doblar correctamente los paños de cocina, puede marcar la diferencia en cómo se aprovecha el espacio en los cajones y estanterías. La experta en hogar Martha Stewart ha popularizado un método sencillo, inspirado en el clásico pliegue de hotel, que convierte cada paño en un paquete compacto, ordenado y fácil de almacenar.

El secreto de Martha Stewart: el pliegue en tercios

Martha Stewart, referente en organización y estilo de vida, compartió su técnica de doblado en una demostración junto a Oprah Winfrey. La clave está en trabajar con los tercios del paño de cocina:

Extender el paño sobre una superficie plana (mesa o tabla de planchar).

sobre una superficie plana (mesa o tabla de planchar). Doblar un tercio hacia el centro desde un lado.

Repetir con el otro lado , superponiéndolo al primero, hasta que quede similar a un folleto.

, superponiéndolo al primero, hasta que quede similar a un folleto. Doblar por la mitad como si se fuera a colgar en un toallero.

como si se fuera a colgar en un toallero. Doblar nuevamente a la mitad para compactar el resultado.

Paños de cocina. Zara Home

Este método no requiere plancha, pero Stewart recomienda alisar el tejido con las manos para evitar arrugas y lograr un acabado uniforme.

Ventajas del pliegue de hotel en la cocina

El éxito de esta técnica se debe a su funcionalidad y estética. Entre sus beneficios destacan:

Aprovecha mejor el espacio en cajones y estantes al crear paquetes uniformes.

en cajones y estantes al crear paquetes uniformes. Facilita la organización al mantener los paños apilados sin que se deslicen.

Reduce arrugas y volumen al alisarlos mientras se doblan.

al alisarlos mientras se doblan. Ofrece un acabado elegante, similar al de los hoteles, que aporta orden visual a la cocina.

Además, Stewart recomienda mantener juntos los paños de cocina de tamaños similares para que la organización sea más homogénea.

Orden en la cocina: un aliado para cocinar mejor

Una cocina bien organizada no solo es más agradable a la vista, también contribuye a mejorar la experiencia al cocinar. Localizar rápido los utensilios, mantener la encimera despejada y contar con cajones ordenados agiliza las tareas diarias y evita el desorden innecesario.

El método de Martha Stewart para doblar paños de cocina es una de esas soluciones simples y efectivas que convierten un detalle cotidiano en una mejora práctica para el hogar.