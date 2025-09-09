Limpieza
El método para doblar los paños de cocina y liberar espacio en los cajones de tu cocina
Un truco sencillo que transforma el orden en tus cajones de cocina
La organización en la cocina no solo se trata de mantenerla limpia, también influye en la eficiencia y en la comodidad del día a día. Un simple detalle, como doblar correctamente los paños de cocina, puede marcar la diferencia en cómo se aprovecha el espacio en los cajones y estanterías. La experta en hogar Martha Stewart ha popularizado un método sencillo, inspirado en el clásico pliegue de hotel, que convierte cada paño en un paquete compacto, ordenado y fácil de almacenar.
El secreto de Martha Stewart: el pliegue en tercios
Martha Stewart, referente en organización y estilo de vida, compartió su técnica de doblado en una demostración junto a Oprah Winfrey. La clave está en trabajar con los tercios del paño de cocina:
- Extender el paño sobre una superficie plana (mesa o tabla de planchar).
- Doblar un tercio hacia el centro desde un lado.
- Repetir con el otro lado, superponiéndolo al primero, hasta que quede similar a un folleto.
- Doblar por la mitad como si se fuera a colgar en un toallero.
- Doblar nuevamente a la mitad para compactar el resultado.
Este método no requiere plancha, pero Stewart recomienda alisar el tejido con las manos para evitar arrugas y lograr un acabado uniforme.
Ventajas del pliegue de hotel en la cocina
El éxito de esta técnica se debe a su funcionalidad y estética. Entre sus beneficios destacan:
- Aprovecha mejor el espacio en cajones y estantes al crear paquetes uniformes.
- Facilita la organización al mantener los paños apilados sin que se deslicen.
- Reduce arrugas y volumen al alisarlos mientras se doblan.
- Ofrece un acabado elegante, similar al de los hoteles, que aporta orden visual a la cocina.
Además, Stewart recomienda mantener juntos los paños de cocina de tamaños similares para que la organización sea más homogénea.
Orden en la cocina: un aliado para cocinar mejor
Una cocina bien organizada no solo es más agradable a la vista, también contribuye a mejorar la experiencia al cocinar. Localizar rápido los utensilios, mantener la encimera despejada y contar con cajones ordenados agiliza las tareas diarias y evita el desorden innecesario.
El método de Martha Stewart para doblar paños de cocina es una de esas soluciones simples y efectivas que convierten un detalle cotidiano en una mejora práctica para el hogar.
