Las personas emocionalmente inteligentes usan la regla del lavavajillas para construir relaciones más duraderas

Las relaciones con otras personas es un aspecto básico en la vida de las personas. Tener una serie de relaciones sanas puede marcar la vida de cualquier ser humano, especialmente en los momentos más difíciles. En ese preciso instante es clave tener un hombro en el que apoyarse. Para tener ese apoyo es preciso ir construyendo las relaciones de manera sana y sincera, alejándose de comportamientos tóxicos que pueden ensuciar las relaciones tanto a nivel personal como profesional.

Parece algo obvio, pero no siempre se cumple y, a veces, no se sabe ni cómo hacerlo. Existen múltiples formas, pero una de ellas las explica el experto en psicología Justin Bariso, que se autodefine en su cuenta de 'X' como una persona que "te enseña a usar marcos psicológicos para tomar decisiones emocionalmente más inteligentes". Explica cómo se deben generar relaciones duraderas a través de la regla del lavavajillas, que la define de la siguiente manera: "Es una ayuda para la memoria que te permitirá practicar un liderazgo emocionalmente inteligente".

Esta es la regla del lavavajillas

Justin Bariso la explica mediante un diálogo simulado con su mujer: “Me quedé mirando el lavavajillas con cara de perplejo. No entendía por qué mi esposa ponía los platos de las tazas adelante. Yo siempre los colocaba detrás, donde encajaban tan bien”, explica el experto en psicología. “Mira, estas ranuras son más estrechas, así que encajan perfectamente aquí”, explicó la esposa con calma.” Y luego puedes poner tazones aquí y tazas aquí”, añadió. “Qué locura”, pensó él.

"A lo largo de nuestros 17 años de matrimonio, he descubierto que el modo de organizar el lavavajillas no importa tanto. Al fin y al cabo, quien lave los platos, siempre quedan limpios. Lo realmente importante es saber que hay más de una forma de lavar el lavavajillas", concluye.

Hay más de una forma de cargar un lavavajillas

Esta frase de nueve palabras trasciende su literalidad, se convierte en un principio para ejercitar la inteligencia emocional, que implica manejar nuestras propias emociones. ¿Cómo puede esta idea mejorar tu desempeño como empresario y dirigente? Todo gira en torno a por qué nos aferramos sentimentalmente a nuestra manera de hacer las cosas.

Apreciando la diversidad

Los puntos de vista fluctúan y los métodos difieren. Sin embargo, esa heterogeneidad resulta beneficiosa: fomenta la innovación, la individualidad y el derecho a expresarse. Quizá, en el caso de tener que actuar como líder en una situación laboral, desees que determinados procesos sigan tu protocolo, y con razón. Pero, ¿de verdad tiene que ser exclusivamente según tus criterios? Otorgar a tu equipo más autonomía puede propiciar un entorno con mayor inteligencia emocional.

¿Por qué nos molesta que otros actúen distinto?

Nuestros hábitos y convicciones se arraigan en la recompensa que obtenemos al repetir un comportamiento. Cambiar de enfoque resulta arduo cuando creemos que el resultado no será óptimo. Justin Bariso lo ejemplifica: "Coloco el mango de los cubiertos hacia arriba porque me resulta más práctico y limpio. Aunque mi esposa asegura que quedan más higiénicos con el mango hacia abajo, considero que la mejora es mínima. Aunque, admito que tiene razón". "No obstante, recuérdalo: hay más de una forma de cargar un lavavajillas", señala.

La regla del lavavajillas aplicada a las relaciones

Adoptar este enunciado te guía para convertirte en una persona más emocionalmente inteligente. Cierto, hay tareas y procedimientos que el equipo en el ámbito laboral o la familia debe conocer. Pero, al brindar espacio para hacer las cosas de manera diferente, siempre que el objetivo se cumpla, evitas la microgestión y demuestras que valoras la autonomía.

Y no solo demuestras respeto: fortaleces la confianza y la seguridad psicológica, pilares de una cultura laboral o personal saludable en la que disfrutan de su labor. Por último, investigaciones indican que la flexibilidad y la adaptabilidad impulsan tu capacidad para:

Conectar eficazmente con los demás.

eficazmente con los demás. Mantener vínculos saludables.

Pensar de forma crítica y creativa.

y creativa. Superar obstáculos, recuperarte ante la adversidad y, en general, incrementar la resiliencia.

Si descubres que te resistes a alternativas, repítete: hay más de una forma de cargar un lavavajillas. Quizá compruebes que el método ajeno no solo funciona, sino que aporta valor. Y en ese proceso, estarás fortaleciendo tu inteligencia emocional.