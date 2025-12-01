Peste porcina africana: cómo sé si un filete de cerdo o el jamón está contaminado

Después de haber erradicado la enfermedad en 1994, España vuelve a registrar casos de peste porcina africana (PPA). El Ministerio de Agricultura ha confirmado varios positivos, algo que no ocurría desde hace más de tres décadas. Su primera aparición en el país se produjo en 1960, y desde ahí se extendió a varios países europeos.

Una enfermedad sin tratamiento

Por ahora, no existe ninguna vacuna ni cura para la PPA. Cuando se localiza un animal infectado, debe aislarse y sacrificarse de inmediato para evitar que el virus siga circulando. Las granjas y zonas afectadas deben limpiarse a fondo con agua caliente a presión e hipoclorito de sodio.

El hallazgo de varios jabalíes muertos en la sierra de Collserola, cerca de Barcelona, ha activado un gran dispositivo de vigilancia para intentar frena la expansión del virus.

Cómo se contagia

El virus es muy resistente y puede transmitirse de varias formas: por contacto con heces, orina, sangre o garrapatas infectadas, o incluso porque un jabalí coma restos de un animal muerto. También puede viajar en objetos contaminados, como botas, ropa o herramientas utilizadas en el campo, por lo que cuando aparece un brote se paran temporariamente las actividades de caza.

Sin embargo, aclarar que la PPA no se transmite a las personas, ni por contacto ni por consumo de carne.

Los síntomas están entre los animales, estos podrían variar presentando fiebre alta, pérdida de apetito, piel enrojecida, vómitos, conjuntivitis y color azulado en orejas y hocico. En la mayoría de los casos, la enfermedad avanza rápido y acaba con la muerte del animal.

Qué medidas se están tomando

Para controlar el brote, la Generalitat ha marcado dos zonas de actuación. La más estricta cubre un radio de seis kilómetros alrededor del punto donde se detectaron los jabalíes enfermos. En este círculo entran municipios como Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola, Sant Cugat, Terrassa y Rubí.

Primeras consecuencias fuera de España

La situación ya ha tenido en el comercio internacional. Taiwán ha suspendido de inmediato la entrada de carne y productos del cerdo procedentes de España. También Japón y México ha decidido cerrar sus importaciones. Mientras tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur han optado por limitar las restricciones únicamente a los envíos procedentes de la zona donde se ha detectado el foco.