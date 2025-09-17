Piden tres años a un policía de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia de género

Un agente de la policía local de Santander ha sido procesado por un presunto delito contra la intimidad, tras acceder en repetidas ocasiones y sin autorización a los datos personales de una mujer protegida por el Sistema VioGén, víctima de violencia de género y pareja de un conocido narcotraficante en Cantabria.

La acusación particular, ejercida por la propia víctima, solicita para el agente tres años de prisión, seis años de inhabilitación absoluta y una multa de 8.100 euros, a razón de 15 euros diarios durante 18 meses, según ha informado Ep, citando fuentes del procedimiento judicial. El fiscal del caso aún no ha presentado su escrito de calificación, pero se ha opuesto a que se estime el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

Estas actuaciones procesales se producen después de que el juez instructor procesara al agente por acceder sin justificación ni permiso a información confidencial del Sistema VioGén y por "maniobrar" para intentar rebajar el nivel de riesgo asignado a la víctima catalogado como “medio”- al considerar que era “exagerado”.

El procesado estaba destinado a la Oficina de Protección de Víctima (Oprovic) y en su día fue detenido por un presunto delito de revelación de secretos, por informar al cabecilla de un grupo dedicado al tráfico de cocaína en Cantabria y que era el supuesto agresor de la mujer sobre la que consultó los datos de Viogén y, también, arrendador del agente procesado. A su vez, ese hombre había denunciado a la mujer, gozaba del estatuto de 'víctima protegida' y su protección había sido asignada al policía local.

Según el auto de procesamiento dictado por del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, entre los meses de agosto y noviembre de 2023, el agente consultó una decena de veces información sensible sobre la víctima el Sistema VioGén, al que tenía acceso por su cargo.

En esas consultas se centró en el nivel de riesgo medio que presentaba la mujer, y además, contactó con un agente de la Policía Nacional encargado de su protección para pedir que se reevaluara dicha valoración y se rebajara a “bajo”. Finalmente, el riesgo fue modificado, aunque según el juzgado fue por decisión propia del agente competente y no como consecuencia de la presión ejercida.

La defensa del policía local solicitó el archivo de la causa al considerar que no hubo divulgación de ningún dato de la víctima, que el acceso al Sistema Viogén no era indebido ni tampoco delito, alegaciones rechazadas por el magistrado, para quien los hechos podrían constituir un delito contra la intimidad, penado con hasta cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta de seis a doce. La acusación particular ha solicitado tres de prisión y seis de inhabilitación.