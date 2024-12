La Navidad ya está, como quien dice, 'a la vuelta de la esquina', o más bien a la vuelta de la semana. A estas alturas de mes la mayoría de niños ya han enviado las cartas con sus peticiones de regalo a Papá Noel y/o los Reyes Magos, dependiendo de quién sea el encargado en cada casa. Aunque estos repartidores mágicos posean una logística privilegiada, hay veces en las que han podido conseguir los regalos hasta el último momento, y en la trama final es normal que les surjan dudas.

Aunque podamos ver a nuestros hijos como seres muy maduros para su corta edad, esto no siempre es así, y lo mejor es confiar en las certificaciones oficiales a la hora de comprarles uno u otro tipo de regalo. 'Cada cosa a su tiempo', nos dice la sabiduría popular, y no le falta razón en ello. Permitirle a un niño utilizar un juguete que no está homologado o pensado para su edad puede tener consecuencias nefastas, desde una exposición a contenidos no recomendados hasta casos de ahogamientos.

A medida que nos hacemos mayores, cada vez somos más específicos con nuestros gustos, que se van refinando. Pero los más pequeños aún tienen un mundo entero por descubrir, y suelen querer explorarlo todo cuanto antes. La tarea de los padres no solo es la de proveer a sus hijos de las herramientas necesarias para desarrollarse, sino también la de marcarles unas pautas adecuadas a su etapa vital.

La Navidad, junto con Acción de Gracias o Black Friday, es el momento donde los juguetes son más demandados Dreamstime

Consentirle todo a un crío y proveerle de todo cuanto pida no es sinónimo de cariño, sino más bien una forma de malcriarlo y no ponerle límites de seguridad. Resulta fundamental entonces no satisfacer sus deseos sin consultar lo que se está comprando, un padre debe interesarse e investigar bien las recomendaciones de edad y otros aspectos de los regalos para sus hijos.

La Policía advierte: esto es lo que Papá Noel no le regalaría nunca a los más pequeños

Como cada día hay más juguetes y más diversos, se hace más complicado saber discernir a simple vista lo que puede suponer una amenaza para su salud física o bienestar mental de lo que no. Para concienciar a la ciudadanía e instruirla de los regalo que podrían llegar a resultar un peligro para los más pequeños, la Policía Nacional (@policia) ha compartido recientemente un vídeo en redes sociales.

Juguetes no recomendados para su edad o sin el certificado 'CE'. Esta calificación se le confiere solamente a los productos comercializados que han pasado ciertos estándares y procedimientos de evaluación europeos.

Juguetes que tengan piezas pequeñas, cuerdas o cadenas. Esta clase de productos están terminantemente desaconsejados para los menores de tres años, ya que existe el riesgo de que se traguen alguna parte y se produzcan atragantamientos y otra clase de complicaciones.

Productos solo de plástico resistente. No todos los juguetes que se compran en internet o grandes superficies están fabricados en materiales adecuados o seguros para los más pequeños. A veces gastar un poco más asegura una mayor seguridad.

Juguetes eléctricos que se calientan o que no tengan las pilas en un compartimento aislado. Podrían explotar o expulsar agentes muy nocivos para la salud si no se manipulan con cierto control.

Pinturas no tóxicas. Es fundamental antes de comprar cualquier clase de productos artísticos asegurarse de que no contengan químicos dañinos.