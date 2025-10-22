La Policía Nacional detiene a dos fugitivos buscados por estafas con el método del falso empleado de banca y robos en domicilios

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de San Fulgencio (Alicante) a tres varones, de 25, 27 y 34 años de edad, dos de ellos por tener en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición dictada por las autoridades alemanas y a otro por un delito de desobediencia grave. Los detenidos circulaban juntos en un vehículo cuando fueron interceptados por los agentes.

La investigación se inició cuando las autoridades alemanas dictaron dos Ordenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) sobre dos ciudadanos alemanes. Desde Alemania se informaba que dos prófugos podrían encontrarse afincados en la provincia de Alicante mientras eran buscados por las autoridades de ese país.

Una vez analizada toda la información aportada, los investigadores iniciaron las pesquisas para localizar a los reclamados, que pudieron determinar que podrían estar afincados en la localidad alicantina de San Fulgencio. Una vez que fue detectado el domicilio en el que residían, se estableció un dispositivo que permitió el arresto de los fugitivos en las inmediaciones de su morada.

En el momento de su detención, viajaban a bordo de un vehículo junto con una tercera persona que también fue arrestada por un delito de desobediencia grave tras intentar impedir la labor de los agentes cuando estaban llevando a cabo la detención de los dos reclamados.

Según las Órdenes Europeas de Detención y Entrega, los fugitivos eran buscados por delitos de robo organizado, usurpación y fraude continuado.

Los hechos fueron cometidos en el año 2023 en la ciudad alemana de Bremen, los detenidos formaban parte de una banda organizada dedicada a los robos con fuerza en domicilio y a la comisión de estafas mediante el método del “falso empleado bancario”, consistente en la realización de llamadas telefónicas con el fin de obtener dinero y objetos de valor utilizando la identidad falsa de un supuesto empleado bancario, llegando a estafar a diversas víctimas. Por estos delitos los detenidos podrían enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en Alemania.

Los fugitivos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.