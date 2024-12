Un meteorólogo de la televisión catalana advierte sobre la previsión de DANA en Valencia: "el pronóstico de la AEMET se hizo bien"

Ya ha pasado más de un mes desde que la terrible DANA asoló a Valencia. Aún no se puede garantizar por el poco tiempo transcurrido, pero, según la AEMET,todo apunta a que es la mayor riada provocada por una DANA en el siglo XXI en España. Paiporta, Catarroja y muchos pueblos más siguen sin recuperar la normalidad mientras que el ejército sigue trabajando a destajo para poder llegar a ella lo antes posible. Los vecinos han pasado por diversas fases emocionales, desde la esperanza inicial con la llegada masiva de voluntarios hasta la incertidumbre y preocupación que trae consigo el largo proceso de reconstrucción, como mostró el programa 'Salvados' con varias entrevistas.

Por desgracia, las fuertes lluvias no solo provocaron daños materiales. La DANA acabó con la vida de 222 personas, la última hallada el pasado sábado en Sot de Chera. Fue el padre del niño de 4 años que fue hallado muerto el 1 de noviembre, dos días después de la tragedia. Mientras tanto, la clase política sigue tratando de defender su actuación, tanto a nivel de ayudas como de prevención, en ocasiones, atacando al oponente.

Marlaska afirmó que la respuesta del Gobierno a la DANA ha sido "10 veces más rápida que la habitual", asegurando que se han hecho efectivas ayudas a personas físicas por daños personales y materiales por más de 120 millones de euros en "menos de un mes". Esas ayudas son criticadas por la Generalitat, que no entiende que no sean desinteresadas: "Es inmoral que los valencianos tengan que devolver de las ayudas del Gobierno". Mientras tanto, cansado de acusaciones cruzadas,el pueblo sigue manifestándose por esta gestión.

¿Se podía haber previsto mejor la DANA? Responde un meteorólogo

Tomàs Molina, un popular meteorólogo de la televisión en Cataluña advirtió sobre si se podría haber previsto mejor la DANA en Valencia en un podcast en YouTube. "Previsto no, se previó bien más allá de que digan lo que les dé la gana, el pronóstico de la AEMET se hizo bien", afirmó. Diferente es su opinión sobre la respuesta: "El fenómeno no se puede evitar, pero se pudo evitar mucha destrucción con una planificación urbanística o de las cuencas, pero antes, ahora ya no, ahora podemos evitar la destrucción próxima si lo organizamos distinto", explicó, remarcando la importancia de la preparación.

Traslado de coches afectados por la dana por riesgo de incendio Jose Manuel Vidal Agencia EFE

Respecto a los fallecidos fue claro: "La única manera de evitar que haya muerte es quitar del peligro a las personas vivas". Explica que esto es un problema de organización y que para ello se necesitan varias cosas: "Primero, necesitas tener un buen pronóstico. Segundo, tener una forma como sociedad, que eso está ligado al Gobierno, para hacer que esas personas se vayan o que se pongan más arriba", afirma que solo con haber subido de piso, en algunas ocasiones, se podrían haber evitado muertes.

Estados Unidos como ejemplo para prevenir

"En el último huracán en Estados Unidos, sacaron de la zona a millones de personas. El gobierno de allí dijo que si queréis mantener vuestra vida, el gobierno os dice que os vayáis y la gente se fue, millones de personas abandonaron Florida", explicó. Añadió que pudieron perder su casa al volver, pero que seguían vivos. "La administración no tiene que salvarte la vida, no puede salvar la vida de todo el mundo, tiene que darte la opción de salvarte la vida a ti mismo".

"En Cataluña tenemos un protocolo contra la nieve que podría haber ayudado"

El meteorólogo puso también como ejemplo la actuación de Cataluña en nevadas para haber evitado muertes de personas que estaban en autopistas. "En Cataluña, las carreteras se paran dos horas antes de que nieve, evitando que los camiones circulen y agilizando el tráfico. Se sientan un grupo de personas expertas en una sala, ven a la hora que puede nevar y dos horas antes los quitan de la carretera", argumenta Tomàs. Como explica, este protocolo no es perfecto, pero sí ayuda: "A veces se quitan los camiones y no nieva y se enfadan los camioneros, la policía y mucha gente, pero si nieva, no muere nadie", añadió.

La nieve obliga a cortar la AP-7 y otras cuatro carreteras en Cataluña larazon

"El problema es que se hace por gestión de la emergencia, no por gestión previa" concluyó este meteorólogo en el podcast 'B3TTER'. En el vídeo explicó muchos más detalles de como se pudo haber actuado ante la catástrofe y también habló de otros muchos temas importantes como el cambio climático, si fue clave en la DANA, el nivel del mar, la vida más allá de la tierra y el futuro dentro de dos décadas.