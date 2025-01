El producto que arrasa en Mercadona: un plato que cuesta menos de 3,5 euros y que se cocina en seis minutos

La diversidad alimenticia es unos de los factores por el cual un consumidor puede elegir un supermercado u otro. Una amplia gama de frutas para poder realizar los mejores desayunos, diferentes gastronomías de todo el mundo para conocer qué es lo que se come en otros países, dulces y bollerías para los momentos de antojo de algo con azúcar... todos estos y muchos otros factores deben ser tomados en cuenta por las empresas que venden alimentos, y diferentes tipos de artículos, para que la demanda se decante por ir a comprar a los suyos.

La empresa liderada por Juan Roig continúa expandiendo su cartilla de productos, circunstancia que ya se ha convertido en algo habitual. Carnes, panes de ajo o artículos de cosmética y de limpieza han sido los últimos que han maravillado al público. Sin embargo, no todo son novedades y también se puede recurrir a algo que siempre se ha visto en los estantes pero que jamás se ha llegado a comprar. En este sentido, la cadena de supermercados Mercadona ofrece un plato de pasta muy fácil de elaborar y cuyo sabor transporta a restaurantes de alta cocina, además de que su precio es de lo más económico.

Gnocchi de pollo y verduras Mercadona

Este es el producto que arrasa en Mercadona

Todos aquellos a los que les guste la comida italiana están de suerte, porque el producto que está arrasando en los estantes de este supermercado son los gnocchi de pollo y verduras de la marca Hacendado. Este artículo, perteneciente a la sección de los congelados, se presenta como una excelente opción para todos aquellos que quieran cocinar rápido o que, directamente, no dispongan del tiempo necesario para elaborar un plato de forma más minuciosa.

Pese a que se guarda en los congeladores, estos gnocchi se caracterizan por tener un fuerte sabor y por costar tan solo 3,15 euros, circunstancia por la que la demanda se decanta por adquirirlo. Y no solo eso, ya que el modo de preparación es muy sencillo, el cual se ve reflejado en su envoltorio; tan solo habrá que coger una sartén, añadir un poco de aceite y cocer el producto durante seis minutos.

Estos son los ingredientes de los gnocchi de pollo y verduras

Cabe recordar que estos gnocchi deben ser conservados en los cajones de un congelador a una temperatura que no supere los -18ºC, por lo que, una vez se hayan descongelado, deben ser cocinados antes de pasadas las 24 horas, para que el producto no se dañe o corra el riesgo de ponerse en malas condiciones, como puede ocurrir cuando no se mantiene correctamente algún alimento.

Entre los principales ingredientes de este plato se encuentran los siguientes, que serán presentados en un listado:

Sémola de trigo

Patata

Filete de pollo

Puré de tomate

Pimiento rojo

Cebolla

Queso de pasta

Estos son los valores nutricionales de los gnocchi

Otra forma de elaborarlos es mediante un horno o un microondas, aunque es más recomendable hacerlo con una sartén para potenciar al máximo su sabor. En caso de recurrir a estos electrodomésticos, la duración del cocinado deberá de ser de unos 12 minutos aproximadamente.

A continuación, se va a volver a ofrecer un listado en el que se identificarán las especificaciones sobre los valores nutricionales de los gnocchi de pollo y verduras; cabe resaltar que por bolsa vienen 600 gramos de este producto que tanto gusta al público, pero su propiedades están medidas por cada 100 gramos: