Un propietario es agredido por sus okupas antes de poder efectuar el desalojo: “Es un intento de homicidio”

Los okupas complican la vida a los propietarios y también a los vecinos. Estas personas que viven de forma ilegal en viviendas ajenas, en algunas ocasiones, se enfrentan a cualquiera que se cruce en su camino y cuestiona su situación, incluso llegando a la violencia. A veces, solo por el mero hecho de estar en el lugar y momento equivocado como le ocurrió a un vecino de Zaragoza: “Estaban de fiesta en mi casa mientras yo estaba atado”. Todo tuvo lugar porque se los encontró tras ejecutar un robo.

Las consecuencias fueron muy graves: "En la ceja tuve cinco centímetros de apertura, en la mandíbula una fisura, cuatro costillas rotas y la rodilla la tuve mucho tiempo mal pensando que era el menisco pero era que tenía las rodillas hinchadas". También se enfrentan a la Policía cuando llega el momento del desalojo, pero los más afectados son los propietarios. Uno de ellos es Carlos, que incluso ha llegado a temer por su vida como confesó a Telemadrid, que sacó a la luz este caso, que ya está en los juzgados.

La brutal agresión a Carlos

Todo ocurrió después de que le cortara la luz y le ha salido caro a Carlos, que ha necesitado seis grapas. En un vídeo se ve que el okupa se dirige hacia el con un tono amenazante y le dice lo siguiente a escasos centímetros: "¿Por qué cortaste el cable de la luz?", aunque no en un español demasiado fluidos. El propietario denuncia que fue apedreado: "Me han tirado piedras, no me han matado de milagro. Es un intento de homicidio en toda regla". Explica que no está totalmente recuperado y que sigue con dolor: "Todavía tengo un poco de mala visión en el ojo izquierdo". Todavía hay sangre en el asfalto del lugar en el que sucedió.

No es la única agresión física que denuncia: "Me han tirado piedras en más ocasiones, me han llegado a dar en el costado con palos, me han escupido, me han dado patadas...", aunque también ha habido verbales: "Me han llamado hijo de p..., maricón, de todo...". Incluso se dieron amenazas de muerte: "Te vamos a matar". El propietario contrató una empresa de mediación, que también denuncia agresiones, aunque anuncia un final a la vista: "Ya tenemos vista para el desahucio, pero aun así, pues nos han intentado apuñalar. Hemos intentado hablar con uno de los okupas, pero sin éxito".

La defensa del okupa

El okupa también habló con el medio madrileño y tira con bala: "Me ha robado muchas cosas caras y me ha estafado". Además alega que no le alquiló el piso a él: "Yo alquilé el piso a una persona que se llama David". Este okupa tiene enganches ilegales, lo que hace temer a Carlos por un posible incendio que arrase su vivienda. El desalojo todavía no se ha efectuado y las disputas hacen que el propietario viva un infierno: "Soy súper nervioso, no duermo. Cada vez vengo me han estado agrediendo, tirando piedras, son muy agresivos".