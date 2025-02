El propietario desalojado por la Policía recupera su vivienda okupada: “Ha sido un proceso duro y la ley debe cambiar”

El caso de Jordi Riera sorprendió a todos cuando en la víspera de Reyes compartió en redes sociales la okupación que había sufrido en su vivienda en Girona. El propietario recibió la llamada de un vecino de que había escuchado ruidos en el interior de su vivienda. Cuando acudió con su padre al lugar, ambos se encontraron lo siguiente: "Alguien había entrado con fuerza. El interior estaba dañado, con desechos y mantas por el suelo". Dedició llamar a un albañil y sucedió lo siguiente mientras esperaba: "Se presentó a un hombre de unos 35 años, bien vestido y con buen aspecto, que exigió entrar. Nos negamos, explicándole que aquella era nuestra propiedad y que se marchara".

Ante las amenazas de los okupas decidió llamar a la Policía y ahí se desencadenó todo. Tras identificar a los okupas, la Policía les recomendó abandonar el piso porque había evidencias de que era la residencia de los intrusos, según explicó Jordi. El motivo fue el siguiente: "Un vídeo grabado por ellos durmiendo entre mantas y cocinando en una casa sin gas, agua ni luz". Jordi y su familia tuvieron que abandonar su casa: "La humillación fue máxima". Esto hizo manifestarse al alcalde Salellas, que mostró su apoyo al afectado, pero explicó la correcta actuación de los agentes. Un mes después el propietario ha recibido buenas noticias.

El propietario ha recuperado su vivienda

Jordi Riera dio la noticia este miércoles: "Finalmente, hemos recuperado nuestra casa". Lejos de celebrar, se mostró reivindicativo: "Pero la ley debe cambiar". Explicó todo lo ocurrido en los últimos días: "El Juzgado de Instrucción nº4 de Girona nos dio la razón la semana pasada, y hoy (este miércoles) se ha hecho efectivo el desalojo de las personas que habían ocupado nuestra casa". Tras un mes de sufrimiento, el propietario ha recuperado su vivienda, comprada en 2019 y de la que habían recibido recientemente licencia para reformar.

Así es la sentencia del juzgado

El propietario también reveló lo que dice la sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Girona: "La sentencia ya reconocía que somos los legítimos propietarios y que los ocupantes no tenían ningún derecho sobre la vivienda. Han sido condenados por usurpación con una multa". Pese a lo sufrido, Jordi explicó que no quiere un castigo ejemplar para los okupas: "Consideramos pedir la pena mínima legal porque nuestro objetivo era recuperar nuestra casa".

El afectado mostró sus sentimientos y su gratitud: "Ha sido un proceso duro y desgastante, y por eso queremos empezar este hilo (en el que explica todo en 'X') dando las gracias a todo el mundo". Su mayor agradecimiento fue al tribunal catalán que llevó el caso: "Queremos destacar especialmente el trabajo del Juzgado de Instrucción nº4 de Girona. Sabemos que trabajan con recursos limitados, por lo que valoramos aún más su rapidez, rigor y compromiso en la gestión de nuestro caso".

Pide cambios en la ley antiokupas

Esta victoria legal no hace olvidar su lucha y la de otros tantos propietarios: "Sin embargo, esta victoria no nos hace olvidar el mayor problema: la ley debe cambiar. No puede que casos tan clarossupongan meses de lucha y costes para los legítimos propietarios". Explica que no solo afecta a los dueños de inmuebles: "Esta inseguridad jurídica perjudica a toda la sociedad: hace subir el precio de la vivienda y del alquiler, y reduce la oferta porque cada vez más personas tienen miedo a invertir en vivienda".

Compartió su visión sobre cómo deben gestionarse estos casos: "La ley debería permitir un procedimiento expreso para determinar rápidamente quién es el propietario legítimo de un inmueble y actuar en consecuencia. No podemos aceptar que una situación así se prolongue durante semanas o meses".

Solicita revisar los protocolos policiales

Lo más llamativo de su caso fue que no le okuparon directamente, sino que fue la propia Policía la que le instó a salir de su vivienda. Ante ello, lanza un mensaje: "Durante la vista, el Ministerio Fiscal cuestionó la actuación policial. No había ningún protocolo, y la actuación acabó favoreciendo a los ocupantes por encima de los propietarios. Es necesaria una revisión de estos procedimientos para que no se repitan situaciones absurdas como la nuestra".

La Audiencia de Girona avala el desalojo exprés sin la previa autorización judicial

La forma de afrontar estos casos podría cambiar en Girona, según adelanta 'El Periódico'. La Audiencia de Girona avala el desalojo exprés sin la previa autorización judicial de las ocupaciones ilegales si estas se han cometido en las últimas 24 horas, según un novedoso acuerdo al que llegaron el 22 de noviembre los magistrados de las secciones penales de este órgano judicial. Según el medio catalán, se actuaría de la siguiente manera: los agentes que intervengan deberán levantar un acta de comprobación de los daños que será incorporada al atestado policial, que se remitirá luego al juzgado de guardia junto con la citación a juicio de los ocupantes.