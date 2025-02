Agreden e intentan atropellar a un vecino de Bailén que evitó que unos okupas asaltaran una vivienda machete en mano

Dos personas han sido detenidas en Bailén (Jaén) como presuntas responsables de atropellar con sus vehículos y amenazar a unos vecinos concentrados en las inmediaciones de una vivienda que se había intentado okupar. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron la noche del lunes cuando el 112 recibió el aviso de una supuesta ocupación ilegal de una vivienda en la localidad jiennense, siendo identificadas dos mujeres como presuntas infractoras.

Así fue la reyerta

Encontrándose aún la patrulla de la Policía Local presente, se escucharon derrapes y voces, y los policías observaron un vehículo parado en mitad de la calle, rodeado por un tumulto de personas que intercambiaban insultos y voces. Allí comunicaron a los agentes que los ocupantes de este vehículo habían intentado atropellar a los vecinos presentes en la zona, hasta el punto de que habían tenido que resguardarse en los portales de las casas para no ser embestidos.

Los vecinos salieron a intentar evitar la okupación y sufrieron amenazas e insultos por parte de los asaltantes, que como muestran imágenes de Canal Sur, portaban incluso machetes. Antonio, uno de los vecinos que salió a la calle fue agredido cuando los okupas se bajaron del coche. Él explicó conocía a los presuntos agresores: "Ellos son una familia que está aquí en Bailén, que es muy conocida porque se meten en robos, peleas y okupaciones. Esta vez nos tocó a nosotros, pero le puede tocar a cualquiera".

Explicó lo que ocurrió: "Yo vivo en la calle, al lado, es una zona muy buena en el centro, estaban okupando la casa y salimos a la defensa de la misma, para que no fuera okupada". No le sorprende lo sucedido: "Es raro que no la hayan okupado antes". Reveló sus lesiones: "Me han tenido que dar cinco puntos y tengo el dedo roto".

Unos okupas de viviendas habituales

Antonio explica que la casa no tiene un dueño definido: "No es ni del propietario que echaron ni del banco, no sabemos de quién es ahora". Pese a ello explica por qué evitaron que entraran: "Esta familia allí es un nido de ratas, tienen vivienda y reciben ayudas". Añade cómo es el día a día de esa familia: "No trabajan y tienen recursos, se dedican a robar y extorsionar".

Cree que el motivo del nuevo asalto es que son demasiados en la vivienda en la que ya están y que por eso buscaban entrar en la casa en la que sucedieron los hechos: "El fin de semana pasado abrieron cuatro casas y este lunes nos tocó a nosotros". Concluye diciendo cómo trataron de evitarla: "Vimos la reja y nos pudimos meter tres vecinos y apalancar la reja, se quedaron en la calle y nosotros dentro, ahí empezó todo".

El alcalde condena los hechos y pide calma

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, no fue ajeno a los hechos y se manifestó públicamente. Ha hecho un llamamiento a la calma a la ciudadanía y este miércoles ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento con vecinos afectados. Camacho ha condenado los intentos de okupación de viviendas en el municipio, unos hechos, ha dicho, que deben atribuirse a “delincuentes”.

En sus redes sociales, el alcalde manifestó lo siguiente: “No se puede crear alarma social ni difundir especulaciones erróneas que, no sólo no nos ayudan al esclarecimiento de estos hechos, si no que dificultan la labor de nuestros agentes”. También se ha convocado para este próximo viernes la reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, con presencia de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, Subdelegación del Gobierno y Concejalía de Seguridad Ciudadana