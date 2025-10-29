Pulsa este botón y podrás ahorrar hasta la mitad en tu gasto de calefacción

Con la llegada del frío, muchas familias buscan la manera de mantener sus casas calientes sin que la factura de la luz o el gas se dispare.

Lo que pocos saben es que la solución podría estar en un botón de la caldera, capaz de mantener una temperatura estable y reducir el consumo energético hasta en un 50%.

El modo "reserva": el secreto que muchos desconocen

Expertos en eficiencia energética han explicado que activar el modo de reserva o "eco", presente en la mayoría de calderas modernas permite mantener el confort térmico del hogar sin necesidad de apagar el sistema constantemente.

Al pulsar esta función, la calderatrabaja a un ritmo más uniforme, evitando los picos de encendido y apagado que generan un alto gasto de combustible o electricidad.

En lugar de calentar desde cero cada vez que baja la temperatura, el aparato mantiene una base de calor constante, optimizando así el rendimiento.

El truco está en dejar que la caldera mantenga una temperatura estable. De esta forma, no se sobrecarga el sistema y el consumo energético se reduce de manera notoria.

Cómo encontrar y activar el botón correcto

Este botón de ahorro suele estar ubicado en el panel frontal de la caldera, junto a los controles de temperatura o dentro del menú digital de configuración.

Dependiendo del modelo, puede aparecer como "modo reserva", "eco", "ahorro" o "stand-by térmico".

Instalación de una caldera de gas natural archivo

Para activarlo:

1. Asegúrate de que la caldera esté encendida.

2. Presiona el botón o selecciona la opción "Eco" en el menú.

3. Ajusta la temperatura ambiente entre15 y 17 ºC, lo suficiente para mantener el calor sin exceso de consumo.

Con este ajuste, el aparato regula automáticamente la potencia de salida paramantener una temperatura constante, evitando el gasto extra que supone arrancar el sistema desde cero cada pocas horas.

Ahorro sin perder confort

Combinar este ajuste con una temperatura de agua caliente ligeramente inferior a la habitual oventilar las habitaciones a primera hora del día y aislar ventanas o rendijas puede marcar la diferencia en el consumo total.

Activar el modo de reserva, permite que el calor se mantenga de forma uniforme y que los radiadores no se enfríen por completo, algo que suele incrementar el gasto cuando se intenta recuperar la temperatura perdida.