¿En que ciudades españolas no deberías beber agua del grifo?

Noticias relacionadas Sanidad Alerta sanitaria por la confusión de dos medicamentos con nombres parecidos: hay cinco casos de reacciones graves

Beber agua y tener una buena hidratación, es fundamental a la hora de mantener nuestra supervivencia y para llevar un correcto funcionamiento de nuestro organismo, una cuestión que cobra mayor importancia ahora que llega el calor y el verano. Los profesionales de la salud recomiendan beber entre 2 y 4 litros de agua al día, una cantidad, perfectamente asumible por parte de todas las personas.

Desde hace mucho tiempo existe el debate de si es bueno o no beber agua del grifo. En esta línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), explica que el agua del grifo “es la mejor opción, de buena calidad y más económica”. No obstante, la organización explica también que no en toda España el sabor de este líquido es bueno y por eso se recurre al agua mineral embotellada.

Según un estudio realizado por la OCU en el cual se analizaron diferentes tipos de agua, tomando factores como: el origen, la calidad, nivel de contaminantes presentes, cantidad de cloro etc, resultó que, tras analizar más de 60 municipios españoles, la OCU destaca que en 19 de ellos la calidad del agua de grifo es excelente y en 36 buena.

Burgos, Vigo, San Sebastian, Las Palmas o Madrid se encuentran entre las mejores aguas de España. Las personas residentes en estas ciudades, pueden consumir agua del grifo sin ningún tipo de problemas.

No en todas las ciudades es así, puesto que el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, también recoge cuales son las localidades en las que se debería evitar beber agua del grifo.

Ciudades en las que evitar beber agua del grifo

Aunque la gran mayoría de ciudades de España cuentan con una buena calidad de agua del grifo, existen municipios con algunos productos en sus aguas que cuentan con altos niveles de sustancias nocivas que pueden repercutir negativamente en la salud de los consumidores.Según la OCU, de las 62 localidades analizadas, en algunas se han encontrado propiedades contaminantes o residuos de un mal tratamiento al potabilizar.

Las ciudades en las que hay que evitar consumir agua del grifo son Palma de Mallorca, Ciudad Real, Huelva, Logroño, Lebanza y Arándiga.