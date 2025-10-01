Lidl revoluciona el desayuno con su nuevo producto proteico

Conseguir un alimento saludable, rico en proteínas y a un precio casi imbatible es el eje de la última ofensiva comercial de Lidl. La cadena alemana ha puesto el foco en sus clientes más fieles para ofrecerles, a través de su aplicación Lidl Plus, su yogur de alta proteína por tan solo 0,69 euros la unidad. Este movimiento busca no solo captar al consumidor preocupado por su dieta, sino también reforzar el vínculo digital con su clientela habitual.

De hecho, para aquellos que no utilizan la plataforma de fidelización, el producto sigue presentando un coste muy competitivo. El precio base en los lineales se sitúa en los 0,84 euros por cada envase de 200 gramos, posicionándose como una alternativa económica y nutritiva frente a otras marcas especializadas del sector. La estrategia de Lidl es clara: democratizar el acceso a los alimentos funcionales sin que ello suponga un gran desembolso para el bolsillo.

Asimismo, el principal atractivo del yogur reside en su composición, ya que cada tarrina proporciona un notable aporte proteico de 20 gramos. Este valor lo convierte en un aliado perfecto para la recuperación muscular tras el ejercicio físico o como un tentempié saciante para cualquier momento del día. Para adaptarse a todos los paladares, la gama se presenta en cuatro variedades distintas: arándanos, fresa, la combinación de frambuesa y granada, y una mezcla de melocotón y naranja.

Un producto que va más allá de sus valores nutricionales

En este sentido, la propuesta de la marca Milbona no se detiene en los macronutrientes. La compañía alemana pone un especial énfasis en el origen de su materia prima, garantizando que toda la leche empleada proviene de granjas con una certificación oficial de bienestar animal. Este sello asegura unas condiciones de cría respetuosas para el ganado, añadiendo un valor diferencial añadido que responde a la creciente conciencia social sobre la producción alimentaria ética.

Además, este lanzamiento forma parte de una estrategia comercial más amplia que va dirigida no solo a deportistas, sino a cualquier persona que desee enriquecer su dieta de forma sencilla y sabrosa. Es importante señalar que los precios mencionados corresponden a la campaña que se inició el 25 de septiembre de 2025, por lo que podrían estar sujetos a futuras modificaciones según la política de precios que establezca la cadena de supermercados.