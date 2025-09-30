La Real Academia de Ciencias alerta del peligro de la vida humana “si no frenamos el deterioro del planeta”

La Real Academia de Ciencias de España (RAC) ha alertado del peligro que sufre la vida humana sobre la Tierra "si no frenamos el deterioro del planeta". El documenta destaca que “la alteración de la naturaleza, y en concreto del sistema climático, repercute notablemente en nuestra economía y nuestro bienestar”.

El informe recoge los principales indicadores científicos del cambio climático y expresa especial preocupación por la aceleración que presentan algunos de ellos, como el incremento de la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono: La comunidad científica ha bautizado esta etapa como la “Gran Aceleración", la cual “conlleva que ni los ecosistemas naturales, ni los sociales (humanos), así como las interacciones entre ambos, tengan el tiempo necesario para adaptarse a las nuevas condiciones”.

Al borde de los “puntos de no retorno”

La declaración de la RAC alerta que en los próximos años el planeta podría sobrepasar los considerados “puntos de no retorno” en procesos claves en el sistema climático de nuestro planeta como la circulación oceánica profunda, la fusión del hielo marino del Ártico, la fusión del permafrost o la deforestación de la Amazonia, que pueden desestabilizar el clima de un modo irreversible.

Ante esta situación, la institución insta a la “puesta en marcha de medidas clave de mitigación y adaptación eficientes, valientes, rápidas y estructurales, de escala local, regional, nacional e internacional; así como acompañar la comunicación científica y la educación de la ciudadanía.”

Fundada en 1847 por Real Orden, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España tiene como misión fomentar el estudio y la investigación en disciplinas como las matemáticas, la física, la química, la geología y la biología, así como promover sus aplicaciones. Entre sus funciones destaca el asesoramiento al Gobierno en cuestiones científicas de relevancia nacional e internacional, especialmente en el diseño de políticas con impacto en el desarrollo científico y tecnológico del país.