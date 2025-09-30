Lidl arrasa con su nuevo producto: los hábitos saludables a un precio más que asequible

La cadena alemana Lidl vuelve a sacudir el tablero del consumo con una nueva ofensiva comercial en el sector tecnológico. La compañía ha irrumpido de nuevo en el mercado de los dispositivos vestibles con una pulsera de actividad que busca competir directamente con las grandes marcas, pero apoyándose en una filosofía muy clara: ofrecer prestaciones solventes a un precio accesible para cualquier bolsillo. Se trata de una estrategia que ya le ha funcionado en otros segmentos y con la que ahora pretende democratizar el acceso a la tecnología de seguimiento personal.

De hecho, el dispositivo está concebido para ofrecer un completo seguimiento del bienestar del usuario. Más allá de las funciones básicas como contar pasos o medir las calorías quemadas, la pulsera integra sensores para monitorizar de forma continua la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2). Estas capacidades se complementan con un análisis detallado de la calidad del sueño y hasta catorce modos de entrenamiento distintos, que abarcan desde la carrera y el ciclismo hasta el yoga.

Asimismo, el principal argumento de venta que define a este producto es su precio de tan solo 29,99 euros. Esta cifra lo posiciona como una alternativa real para quienes desean iniciarse en el mundo de los wearables sin realizar una gran inversión, una idea que está logrando una gran acogida entre el público. El objetivo no es otro que romper la barrera económica que a menudo acompaña a este tipo de tecnología.

Autonomía y diseño para un uso ininterrumpido

En cuanto a sus características físicas, la pulsera apuesta por la comodidad y la funcionalidad. Con un peso de apenas 28 gramos y una correa de silicona, su presencia en la muñeca resulta casi imperceptible. Monta una pantalla táctil a color de 1,47 pulgadas con tecnología IPS que asegura una correcta visualización de los datos. Además, cuenta con la certificación de protección IP68, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua y permite su uso sin problemas durante la ducha o la práctica de natación.

Por otro lado, la conectividad y la duración de la batería son dos aspectos clave de la experiencia de uso. El dispositivo se sincroniza con el teléfono móvil para mostrar notificaciones de llamadas, mensajes y alertas de redes sociales. Todo ello respaldado por una autonomía de hasta siete días con una sola carga, una cifra muy competitiva que evita la necesidad de estar pendiente constantemente del cargador y permite un seguimiento sin interrupciones a lo largo de la semana.

Finalmente, todo el ecosistema digital se gestiona a través de una aplicación gratuita compatible tanto con Android como con iOS. Esta plataforma centraliza toda la información recopilada por la pulsera, permitiendo a los usuarios consultar su historial, analizar su progreso y establecer nuevas metas de salud y actividad física de una forma sencilla e intuitiva, cerrando así el círculo de una propuesta tecnológica de bajo coste pero de amplio alcance.