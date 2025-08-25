Un restaurante cobra cinco euros por guardar una tarta de cumpleaños: “Podríamos no aceptar productos de fuera”

¿Y dónde celebramos el cumpleaños? Las opciones son muchas, las dudas también. Muchas familias y grupos de amigos optan por preparar una comida en la casa del cumpleañero, pero no siempre es posible o simplemente se prefiere hacer fuera para no ensuciar. Los parques, el campo o alguna actividad alternativa son opciones recurrentes, pero una de las más elegidas es celebrar una comida o cena en un bar o restaurante.

Si hay algo característico de los cumpleaños en España son las tartas para soplar las velas tras entonar el 'Cumpleaños Feliz'. Es muy habitual llevar esa tarta y pedir al establecimiento en cuestión que la guarde en la nevera hasta el momento del postre. Normalmente suelen acceder sin problemas, pero hay excepciones. Una de ellas ha sido publicada por Jesús Soriano, conocido como 'Soy Camarero' en redes sociales, y ha generado mucha polémica.

La exigencia de un restaurante para guardar una tarta

Todo salió a la luz con una reseña compartida por el mencionado usuario. Era una valoración de dos estrellas acompañada del siguiente texto: "Hemos ido a celebrar el cumpleaños y hemos pedido que nos guardarán la tarta y te cobran un suplemento de 5€ por guardarla después de gastar 300 € en la comida creo que es un detalle no favorable". Esto es algo totalmente legal siempre que se informe previamente en la carta, en el local o en las condiciones de reserva.

Sin embargo, genera un debate ético ya que los clientes han consumido y la cuenta es alta. Sería un detalle como invitar al final de la comida a un café o un chupito, pero no es nada exigido por ley. Esto dejó mala impresión a unos clientes que pusieron un dos a nivel de comida, tres a nivel de servicio y tres a nivel de amabilidad. Es curioso que la nota da la comida sea inferior a la amabilidad cuando la valoración es por este motivo.

La respuesta del restaurante

El restaurante es Merfín La Solera y el propietario no dudó en contestar a la reseña: "Los 5€ son por guardarla y por los cubiertos, platos y la NO VENTA de un postre por traerlo del exterior, de hecho podríamos no aceptar productos de fuera". El motivo también tiene sentido si uno se pone de lado del establecimiento. El restaurante también ataca a los clientes antes de despedirse: "Después de toda una cena es bastante feo valorar solo este aspecto sin dar importancia al resto de comida, servicio, etc. Un saludo".

Polémica en redes sociales

La publicación se ha hecho muy viral en 'X', alcanzando las 115.000 visualizaciones. También supera los 1000 me gustas y las 400 respuestas. Son muy diversas. "En mi opinión, o no dejas que lleven la tarta de fuera o no les cobras, pero el detalle aunque sean 5€ de nada, queda fatal", afirma un usuario.

Otros incluso señalan que es un error aceptarla, cobrando o no: "Pues que no deberían aceptar productos del exterior, menos si ellos venden tartas y desde luego no guardarlas en sus cámaras frigoríficas. Te aparece sanidad y dile tú si esa tarta ha respetado la cadena del frío, su caducidad, etc. Y si se intoxican ya sí que la has liado".

Algunos son más críticos con el restaurante: "Después de gastarse uno 300 euros que te cobren 5 por guardarla en el frigorífico, pues bastante feo, vamos, de querer hacer caja a costa de cualquier cosa y/o detalle", afirma otro usuario. Uno incluso apunta a un problema estructural y no particular: "El problema de esta respuesta no es el suplemento de 5€, sino lo que revela: una falta estructural de profesionalidad en gran parte de la hostelería española. En cualquier negocio serio, la comunicación con el cliente se entiende como una oportunidad de fidelizar, no como un pulso de orgullo entre quien paga y quien cobra".