Una joven que se ha mudado a España alucina con las ofertas de Mercadona: “Parecía que lo habían saqueado”

No es extraño ver que un producto se agota temporalmente en Mercadona y esto no ocurre porque haya poca distribución o que la cantidad sea mínima. La gran demanda por algunos de sus productos hace que sea imposible reponer todos en cada momento, especialmente en algunos momentos puntuales. Hay algunos productos a los que es imposible resistirse como un dulce de Mercadona se está agotando a velocidad récord.

También hay en momentos en los que esa baja oferta es provocada. Aunque parezca algo sin apenas sentido, tiene todo el del mundo y beneficia tanto a clientes como a la propia cadena valenciana. El mejor reflejo de ello es el vídeo de Valeria, una joven que se ha mudado a España y sube contenido sobre el país. Ha detallado cómo consigue las mejores promociones en el Mercadona. Puede parecer algo secundario a priori, pero puede suponer una diferencia de bastante dinero a final de mes.

Así se puede ahorrar al comprar en Mercadona

"Cuando llegué no lo podía creer, parecía que habían saqueado el Mercadona", afirmó Valeria, que mostró muchas de las estanterías prácticamente vacías. "La mitad de las cosas ya no estaban", señalaba. Tras mostrar varias, todas con algo en común, desveló el truco: "A partir de las ocho de la noche empiezan a poner etiquetas de descuento en todos los productos que están próximos a vencer". Precisamente, ahí está la clave, en los productos frescos que pronto caducan.

Estos son los descuentos en Mercadona

Especifica que el descuento es del 50% en algunos alimentos. "Mi recomendación es que vengas todos los días", señala. Sin embargo, explica que los mayores descuentos se dan el sábado porque los supermercados de la cadena de Juan Roig cierran los domingos. Pone varios ejemplos con diversos alimentos: "Una pierna de cerdo que valía 20 euros me salió por 3,90 euros, el plátano de 1,48 el kilo, a 0,99€".

No todos son tan ostensibles, pero sí acaban restando dinero del pago final. Señala como un filete de trucha pasa de costarle cuatro a tan 3,77€. Destaca que prácticamente toda la fruta, verdura y pescado estaba a mitad de precio. Sin embargo, se debe tener cuidado porque cada vez más gente conoce este truco y si se apura demasiado buscando un alimento concreto uno se puede quedar sin él. Las pegatinas que indican el descuento son amarillas y aparece en ellas claramente el texto: "Bajada de precio". En algunos productos solo aparecen marcado en el lugar de la estantería en la que está indicado el precio y no en cada envase o unidad.

Límite para el pago en efectivo

Los tiempos cambian y la forma de pagar también. Los pagos con tarjeta han quitado terreno al efectivo, que sigue siendo el modo favorito por muchos. Sin embargo, hay que tener cuidado en compras extremadamente grandes porque la cadena valenciana recuerda que, ''por Ley, no podemos aceptar pagos en efectivo de más de 999,99 euros''. Esto significa que, si el importe alcanza los 1.000 euros, será obligatorio ''pagar la totalidad con tarjeta bancaria''. Mercadona también tiene otra serie de restricciones, no todas conocidas, a la forma de pagar.