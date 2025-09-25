Ryanair anuncia un cambio clave para quienes viajen este invierno

Ryanair es una aerolínea conocida por sus constantes controversias: restricciones de equipaje, cancelaciones de vuelos, rutas sobre zonas históricamente conflictivas. Y ahora vuelve a generar polémica: su última decisión podría afectar a todos los pasajeros que vuelen este invierno.

¿Qué ha hecho Ryanair esta vez?

En las próximas semanas, Ryanair eliminará por completo las tarjetas de embarque impresas y hará la transición hacia un sistema exclusivamente digital. Esto significa que tanto las tarjetas impresas al facturar una maleta como las versiones en papel descargadas desde el pasaje digital dejarán de ser válidas para abordar el avión.

A partir de ahora, será obligatorio presentar la tarjeta de embarque digital disponible en la aplicación de Ryanair tras realizar el check-in. El CEO de la aerolínea, Michael O'Leary, justificó la medida alegando que entre el 85 % y el 90 % de sus clientes ya utilizaban la versión digital, por lo que este paso busca generar mayor uniformidad.

¿Cuándo se implementará el cambio?

Los pasajeros de Ryanair no podrán presentar tarjetas de embarque físicas a partir del 12 de noviembre de 2025. Inicialmente, la aerolínea había fijado la fecha del 3 de noviembre, pero decidió posponer al 12, alegando que es un momento más tranquilo para viajar y que así los pasajeros dispondrán de más tiempo para adaptarse antes de la temporada alta.

Hay excepciones

En Albania, los pasajeros deberán seguir presentando la tarjeta de embarque impresa por exigencia de las autoridades locales. Esta medida se mantendrá hasta marzo de 2026; a partir de esa fecha, se aceptarán las versiones digitales.

En el caso de Marruecos, las autoridades también obligan a presentar la tarjeta en formato físico. A diferencia de Albania, aquí no existen planes de modificar la normativa, por lo que la medida se mantendrá de manera indefinida.

¿Qué tiene de malo?

Como era de esperar, la medida ha generado un intenso debate. Una parte de la población, especialmente las generaciones mayores, no suele depender de móviles ni dispositivos electrónicos. Muchas personas de edad avanzada ni siquiera tienen teléfono y han manifestado su preocupación, ya que se sienten directamente afectadas.

En X (antes Twitter), la usuaria @ThornieKate calificó la medida de “discriminación por edad”, mientras que @StayInRunswick ironizó diciendo que “es genial si todavía tienes un Nokia 3210 como mis padres de 75 años”.

Otros usuarios criticaron a la aerolínea por no contemplar a quienes prefieren mantenerse alejados de la tecnología o por los riesgos prácticos, como quedarse sin batería en pleno viaje. Varios recomendaron directamente optar por otras aerolíneas en lugar de Ryanair.

¿Qué hacer si no puedo tener mi tarjeta de embarque en el móvil?

Para quienes no puedan usar la versión digital, existen alternativas. Si el pasajero ha realizado el check-in online, el personal de Ryanair podrá registrarlo manualmente en el aeropuerto y permitir su embarque, incluso si no dispone de un teléfono o se ha quedado sin batería. Eso sí, el check-in debe haberse completado previamente.