Las salidas de vía causan el 40 % de las muertes en carretera en España: alertan de una “pandemia silenciosa”

Desde el año 2000, más de 16.000 personas han perdido la vida en España a causa de accidentes por por salida de vía, un tipo de siniestro que también ha dejado alrededor de 450.000 heridos. Estos accidentes, que representan el 40% de todas las muertes en carretera, se concentran especialmente en carreteras convencionales y suelen estar relacionadas con el exceso de velocidad, la distracción y la antigüedad del vehículo.

Así lo revela el informe "El grave problema de los siniestros de tráfico por salida de vía en España. La prevención mediante los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS)", elaborado por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia recogido por efe.

El catedrático Luis Montoro ha calificado este tipo de accidente como una "pandemia silenciosa" y uno de los "grandes dramas" en las carreteras españolas. La salida de vía no puede seguir siendo un punto ciego en la política de seguridad vial”, ha advertido.

Datos alarmantes: 4 de cada 10 muertes en carretera

El estudio impulsado por la empresa Metalesa Seguridad Vial, está basado en los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) entre 2017 y 2023 . Los investigadores han analizado 80.329 accidentes por salida de vía, con un total de 107.308 víctimas, entre fallecidos y heridos. Una de las principales conclusiones es que, si no se toman medidas, en 2030 este tipo de siniestros podría representar el 43 % de los accidentes graves y mortales.

El informe saca tres conclusiones. La primera, es que seis de cada diez de esos accidentes (61 %) ocurren en carreteras convencionales, las más frecuentes de la red española y también las más vulnerables. Una segunda conclusión tiene relación con la antigüedad del parque móvil.

Así, el 53,6% de los vehículos implicados en las salidas son turismos y el 30 % motocicletas, con una media de más de 10 años de antigüedad. Y la tercera es que la velocidad está presente en más del 80 % de las infracciones asociadas a estos siniestros, si bien a menudo se combinan con distracción, somnolencia o falta de adherencia del vehículo al trazado.

Sistemas Inteligentes de Transporte: la solución tecnológica

El informe también destaca el papel clave que podrían tener los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) en la prevención de accidentes. Estos sistemas , como la señalización dinámica, los radares de tramo, los avisos por meteorología o los paneles de alerta por fatiga, podrían intervenir en casi la mitad (49,5 %) de las salidas de vía y en un 59,7 % de los accidentes con víctimas graves o mortales.

"Desde el año 2000, calculamos que unas 16.000 personas han fallecido en España por salida de vía y unas 450.000 sufrieron heridas. Una gran tragedia personal, sanitaria y social. Muchos de estos siniestros podrían haberse evitado con mayor formación y con infraestructuras más inteligentes", ha enfatizado Montoro.

"La implantación prioritaria de ITS en tramos de riesgo, especialmente en carreteras convencionales, tendría un impacto directo en la reducción de la siniestralidad", ha afirmado José Ignacio Lijarcio, coordinador del estudio e investigador del INTRAS.

Montoro, por su parte, ha insistido en que una mejor formación de los conductores, sumada a la tecnología, podría evitar miles de muertes: “Estamos hablando de una gran tragedia personal, sanitaria y social que sí se puede evitar con medidas efectivas”.