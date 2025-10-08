Viajes del Imserso 2025: así son los destinos que cuestan 50 euros

El programa de viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 ya está activado, y viene cargado de novedades que buscan hacerlo más accesible. Se reservarán 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 €, dirigida a pensionistas con ingresos más bajos, para todos los destinos sin excepción.

Además, por primera vez en este programa se permitirá viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular e insular, algo que los usuarios reclamaban desde hace años.

Destinos, plazas y estructura del programa

Los destinos disponibles para quienes accedan a la tarifa de 50 € no están limitados. Podrán elegir entre costas como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Murcia; las islas Baleares o Canarias; e incluso escapadas a capitales de provincia o rutas culturales.

Por supuesto, también se mantienen las tarifas convencionales para el resto de los viajes, que varían según destino, duración y temporada. En el BOE ya se ha publicado la relación definitiva de precios y destinos para esta edición.

Cómo y cuándo inscribirse

El plazo de inscripción para el programa de viajes del Imserso 2025-2026 ya finalizó el pasado 23 de julio, según informó el Ministerio de Derechos Sociales. Las personas que presentaron su solicitud dentro del plazo y fueron acreditadas o renovaron su participación ya pueden disfrutar de los beneficios del programa, el cual ha iniciado su fase de comercialización. Aquellos que participaron en ediciones anteriores recibieron sus cartas de renovación con claves personalizadas para actualizar destinos y preferencias.

La venta de los viajes comenzóoficialmente el 6 de octubre en comunidades como Asturias, Cataluña, Ceuta, Baleares, Canarias y País Vasco, y se extendió el 8 de octubre al resto del país, incluyendo Andalucía.

En esta nueva edición, los pensionistas inscritos podrán elegir entre viajes de costa, interior o escapadas culturales, con la novedad de la tarifa social de 50 € y la posibilidad de viajar con mascotas en algunos destinos.

Desafíos y críticas al programa

Aunque la tarifa de 50 € es una iniciativa muy esperada, los precios generales del programa han subido entre un 6,6 % y un 54 %, dependiendo de la temporada. Además, se aplican suplementos por habitación individual (22-26 €/noche), transporte en rutas especiales, y un recargo de 100 € si se realiza un segundo viaje.

Las agencias de viajes han señalado dificultades para operar con márgenes tan ajustados. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, Benidorm ha reducido su participación en el programa del Imserso del 80 % al 50 % alegando falta de rentabilidad y exigencias contractuales desfavorables.

Otro punto de alerta son las estafas dirigidas a pensionistas: agencias falsas, suplantación de identidades, pagos anticipados fraudulentos y ofertas demasiado atractivas son algunas de las prácticas denunciadas para esta temporada.