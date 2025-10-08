La Justicia dictamina que las enfermeras son competentes para administrar ácido hialurónico con fines estéticos

El Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid ha absuelto a dos enfermeras acusadas de un delito de intrusismo profesional por administrar ácido hialurónico con fines estéticos, al considerar que esta actuación entre dentro entra dentro del ámbito competencial de la profesión enfermera.

En su sentencia, el juez determina que le ácido hialurónico utilizado por las profesionales no puede ser considerado un medicamento, sino un producto sanitario, lo que permite su indicación y administración autónoma por parte del personal de Enfermería.

La resolución se basa en el Real Decreto Legislativo 1/2015, que diferencia ambos conceptos y deja clara la habilitación legal de los enfermeros para el uso de este tipo de productos.

El fallo ha sido acogido con satisfacción por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España que ha calificado la sentencia como un "espaldarazo" a los argumentos que lleva años defendiendo la Organización Colegial de Enfermería.

En un comunicado, el CGE denuncia "la persecución desmedida" que sufren muchas enfermeras expertas en dermoestéticas, a pesar de estar “formadas y capacitadas para realizar estos tratamientos”.

La sentencia aclara que no existe una norma legal que excluya el procedimiento en cuestión, y lo atribuya de forma exclusiva a otra profesión sanitaria, como la Medicina.

"Si consideramos que el enfermero puede indicar y usar este producto y puede además administrarlo, entiendo que la norma no excluye del ámbito propio de su profesión el procedimiento que se atribuye a las acusadas", señala a su vez en la sentencia.

Además, los peritos de la defensa apuntan que no solo la administración de medicamentos en general es competencia de los enfermeros, sino que, en particular también lo son la indicación y uso del ácido hialurónico, que definen como producto sanitario, mediante inyección intradérmica con fines estéticos.