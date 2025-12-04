La Sanidad al límite: la gripe satura hospitales, con pacientes acumulados en los pasillos y esperas de hasta 3 días para ingresar en planta

La Sanidad española comienza a mostrar signos de saturación ante el incremento de casos de gripe y otras enfermedades respiratorias propias de la temporada, así como virus gastrointestinales y covid, según ha alertado este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En varios hospitales de España ya se acumulan pacientes en los pasillos, esperas de hasta 14 horas en urgencias y retrasos de hasta tres días para ingresar en planta. En Atención Primaria, las listas de espera se han alargado hasta 15 días en Castilla-La Mancha, y se han suspendido cirugías y pruebas diagnósticas por falta de personal.

La situación responde principalmente a la escasez de profesionales en todas las categorías, especialmente médicos y enfermeras, debido a la pérdida de plazas en la Sanidad: según datos de la Seguridad Social recopilados por CSIF, se han destruido 44.000 empleos desde septiembre. Además, la planificación insuficiente de bajas, permisos y vacaciones, junto con la ausencia de planes de contingencia, agrava la presión sobre el personal sanitario, que trabaja jornadas de hasta 72 horas semanales para cubrir a sus compañeros.

Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, correspondientes a la semana del 17 al 23 de noviembre, indican que la gripe ha superado el umbral epidémico, con una tasa de 40,1 casos por 100.000 habitantes, frente a 35,2 de la semana anterior. CSIF alerta además de que una nueva variante más contagiosa podría empeorar la situación en las próximas semanas, y recomienda el uso de mascarillas en centros de salud, especialmente al personal sanitario.

Situación por comunidades autónomas

Madrid: Las urgencias se encuentran tensionadas, sobre todo en fin de semana, con esperas de hasta 3 horas tras el triaje. En algunos centros hospitalarios y de Atención Primaria se han activado contrataciones de refuerzo de invierno.

Las urgencias se encuentran tensionadas, sobre todo en fin de semana, con esperas de hasta 3 horas tras el triaje. En algunos centros hospitalarios y de Atención Primaria se han activado contrataciones de refuerzo de invierno. Andalucía: Ingresos en planta de hasta 72 horas; pacientes en camillas en pasillos más de 14 horas; cancelaciones de cirugías y pruebas diagnósticas; suspensión de agendas de tarde en Atención Primaria.

Ingresos en planta de hasta 72 horas; pacientes en camillas en pasillos más de 14 horas; cancelaciones de cirugías y pruebas diagnósticas; suspensión de agendas de tarde en Atención Primaria. Cataluña: Atención Primaria muy tensionada; programa de refuerzos de invierno activado el 1 de diciembre, sin cifras oficiales desglosadas.

Atención Primaria muy tensionada; programa de refuerzos de invierno activado el 1 de diciembre, sin cifras oficiales desglosadas. Comunidad Valenciana: Repunte de infecciones respiratorias; riesgo de colapso en urgencias y Atención Primaria por falta de plantilla.

Repunte de infecciones respiratorias; riesgo de colapso en urgencias y Atención Primaria por falta de plantilla. Castilla-La Mancha: Ingresos al alza; listas de espera de hasta 15 días en Atención Primaria; refuerzos limitados a 20 enfermeras para vacunación.

Ingresos al alza; listas de espera de hasta 15 días en Atención Primaria; refuerzos limitados a 20 enfermeras para vacunación. Castilla y León: Saturación en urgencias y aumento de listas de espera en Atención Primaria; refuerzos de invierno no desglosados.

Saturación en urgencias y aumento de listas de espera en Atención Primaria; refuerzos de invierno no desglosados. Asturias: Saturación en urgencias antes del pico epidémico; esperas superiores a 24 horas para ingresar; cancelaciones quirúrgicas y diagnósticas; récord de 511 pacientes en urgencias del HUCA en un solo día.

Saturación en urgencias antes del pico epidémico; esperas superiores a 24 horas para ingresar; cancelaciones quirúrgicas y diagnósticas; récord de 511 pacientes en urgencias del HUCA en un solo día. Galicia: Esperas de 10 a 15 días en Atención Primaria; ingreso hospitalario entre 2 y 5 horas; falta de refuerzos.

Esperas de 10 a 15 días en Atención Primaria; ingreso hospitalario entre 2 y 5 horas; falta de refuerzos. Cantabria: Entrada oficial en fase epidémica; colapso puntual de urgencias; camas dobladas en algunos hospitales.

Entrada oficial en fase epidémica; colapso puntual de urgencias; camas dobladas en algunos hospitales. Aragón: Epidemia declarada en Zaragoza; alta afluencia en urgencias de Atención Primaria; uso de mascarillas obligatorio para profesionales en algunos hospitales.

Epidemia declarada en Zaragoza; alta afluencia en urgencias de Atención Primaria; uso de mascarillas obligatorio para profesionales en algunos hospitales. Extremadura y Baleares: Sobrecarga estructural de personal en Atención Primaria y urgencias; desconocimiento de refuerzos por áreas; campaña de vacunación activa pero insuficiente.

CSIF exige refuerzos inmediatos y coordinados a nivel nacional, publicación de las cifras de personal por hospitales y categorías, cobertura de bajas y permisos, y revisión urgente de las ratios de personal para atender la presión real provocada por la ola de frío y la epidemia de gripe.