Acceso

Sociedad

Virus

La Sanidad al límite: la gripe satura hospitales, con pacientes acumulados en los pasillos y esperas de hasta 3 días para ingresar en planta

CSIF reclama refuerzos urgentes ante la pérdida de 44.000 empleos sanitarios desde septiembre

La gripe ha pasado el umbral epidémico en España
La gripe ha pasado el umbral epidémico en EspañaEuropa Press
Creada:
Última actualización:

La Sanidad española comienza a mostrar signos de saturación ante el incremento de casos de gripe y otras enfermedades respiratorias propias de la temporada, así como virus gastrointestinales y covid, según ha alertado este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En varios hospitales de España ya se acumulan pacientes en los pasillos, esperas de hasta 14 horas en urgencias y retrasos de hasta tres días para ingresar en planta. En Atención Primaria, las listas de espera se han alargado hasta 15 días en Castilla-La Mancha, y se han suspendido cirugías y pruebas diagnósticas por falta de personal.

La situación responde principalmente a la escasez de profesionales en todas las categorías, especialmente médicos y enfermeras, debido a la pérdida de plazas en la Sanidad: según datos de la Seguridad Social recopilados por CSIF, se han destruido 44.000 empleos desde septiembre. Además, la planificación insuficiente de bajas, permisos y vacaciones, junto con la ausencia de planes de contingencia, agrava la presión sobre el personal sanitario, que trabaja jornadas de hasta 72 horas semanales para cubrir a sus compañeros.

Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, correspondientes a la semana del 17 al 23 de noviembre, indican que la gripe ha superado el umbral epidémico, con una tasa de 40,1 casos por 100.000 habitantes, frente a 35,2 de la semana anterior. CSIF alerta además de que una nueva variante más contagiosa podría empeorar la situación en las próximas semanas, y recomienda el uso de mascarillas en centros de salud, especialmente al personal sanitario.

Situación por comunidades autónomas

  • Madrid: Las urgencias se encuentran tensionadas, sobre todo en fin de semana, con esperas de hasta 3 horas tras el triaje. En algunos centros hospitalarios y de Atención Primaria se han activado contrataciones de refuerzo de invierno.
  • Andalucía: Ingresos en planta de hasta 72 horas; pacientes en camillas en pasillos más de 14 horas; cancelaciones de cirugías y pruebas diagnósticas; suspensión de agendas de tarde en Atención Primaria.
  • Cataluña: Atención Primaria muy tensionada; programa de refuerzos de invierno activado el 1 de diciembre, sin cifras oficiales desglosadas.
  • Comunidad Valenciana: Repunte de infecciones respiratorias; riesgo de colapso en urgencias y Atención Primaria por falta de plantilla.
  • Castilla-La Mancha: Ingresos al alza; listas de espera de hasta 15 días en Atención Primaria; refuerzos limitados a 20 enfermeras para vacunación.
  • Castilla y León: Saturación en urgencias y aumento de listas de espera en Atención Primaria; refuerzos de invierno no desglosados.
  • Asturias: Saturación en urgencias antes del pico epidémico; esperas superiores a 24 horas para ingresar; cancelaciones quirúrgicas y diagnósticas; récord de 511 pacientes en urgencias del HUCA en un solo día.
  • Galicia: Esperas de 10 a 15 días en Atención Primaria; ingreso hospitalario entre 2 y 5 horas; falta de refuerzos.
  • Cantabria: Entrada oficial en fase epidémica; colapso puntual de urgencias; camas dobladas en algunos hospitales.
  • Aragón: Epidemia declarada en Zaragoza; alta afluencia en urgencias de Atención Primaria; uso de mascarillas obligatorio para profesionales en algunos hospitales.
  • Extremadura y Baleares: Sobrecarga estructural de personal en Atención Primaria y urgencias; desconocimiento de refuerzos por áreas; campaña de vacunación activa pero insuficiente.

CSIF exige refuerzos inmediatos y coordinados a nivel nacional, publicación de las cifras de personal por hospitales y categorías, cobertura de bajas y permisos, y revisión urgente de las ratios de personal para atender la presión real provocada por la ola de frío y la epidemia de gripe.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas