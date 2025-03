Soy mecánico y esto ocurre si conduces con la luz naranja del motor encendida: "¿Estás loco?"

El coche es en vehículo principal para muchos españoles en su día a día, sobre todo para los que se tienen que desplazar a la hora de trabajar lejos de las grandes ciudades, con menos opciones de transporte público. Esto provoca que estas personas lo tengan que coger a diario y, en ocasiones, hacer una gran cantidad de kilómetros. Esto puede llevar a un desgaste superior de las piezas. Sin embargo, a veces los problemas llegan de repente.

A multitud de conductores les ha pasado que van conduciendo y se les enciende una luz de aviso. Esto suele causar un gran momento de estrés y no siempre tiene que suponer que es algo de extrema urgencia. Una de las luces que más temor da es la del motor, ya que algunos de sus componentes son de los más costosos. Siempre se ha dicho que lo mejor al ver una luz es parar de inmediato, pero un mecánico de Gesticar revela la duda.

Esto hay que hacer al ver la luz naranja del motor encendida

"Estamos conduciendo este vehículo con un testigo encendido y diréis: Jon, ¿estás loco?¿cómo puedes conducir con un fallo motor encendido", comienza el vídeo de este experto. Posteriormente, empieza a explicar la situación: "Lo primero que hay que saber es que esto es una alerta", y hace una petición: "No hay que alarmarse, hay que buscar el motivo". "Lo primero que hay que hacer es acudir a un taller y meter una máquina de diagnosis", explica.

¿Se puede circular con una luz del motor encendida?

Otra pregunta a la que pide responder es a la de si se puede circular con la luz del motor encendida. Su respuesta es clara: "Sí, se puede", confirma. Sin embargo, para que se pueda se tiene que dar una condición: "Siempre y cuando el coche no se quede limitado de potencia". También añade que no se puede utilizar a lo loco como si no hubiera ningún problema: "Hay que intentar hacer un uso mucho más reducido del coche porque no está alertando de que tiene algo interior".

"No es que haya algo roto o mal, igual ha sido una mala lectura en un momento puntual y lo que hay que hacer es borrar esa avería", tranquiliza a los conductores, que siempre se ponen en lo peor al ver este tipo de pilotos encendidos. Vuelve a incidir en lo que es más importante para él: "Primero hay que saber diagnosticar la avería".

Puede ser por diversos motivos

Jon va conduciendo un coche con esa luz encendida y explica lo que le ocurre a ese vehículo: "Nos está diciendo, tras meter la máquina de diagnosis, que tiene un calentador mal". Tras eso surge otra pregunta, ¿se puede conducir con un calentador mal de cuatro? Su respuesta es clara: "Por supuesto, pero es recomendable cambiarlo cuanto antes porque si no, igual algún día que no te arranca el vehículo".

"Todos vamos al libro de instrucciones del vehículo", afirma. Sin embargo, pide no hacerlo porque a veces lo que dice es más grave y no está relacionado con la avería real y solo sirve para asustar. Concluye con lo que empezó: "Lo que hay que saber es que hay que meter el coche en el taller y meter la máquina de diagnosis".