Stop Accidentes y Emergencias realizan simulacro de siniestro de tráfico para concienciar a jóvenes

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el S.A.M.U.R.-Protección Civil, la Policía Municipal y la Asociación Stop Accidentes han realizado un simulacro de siniestro de tráfico por colisión múltiple en el IES Pío Baroja de Madrid, con el objetivo de “concienciar a la gente joven de que esto ocurre todos los días”.

“En estas jornadas se hace una especie de teatro, porque el simulacro, al final, es un teatro; pero conciencia, sobre todo, a la gente joven, que ya empieza a moverse con vehículos, motos, y algunos incluso ya conducen, para que sean conscientes de que esto ocurre todos los días”, ha explicado Fernando Muñoz, representante nacional de Stop Accidentes.

Durante el ejercicio, intervinieron bomberos, Policía Municipal y SAMUR, que actuaron para atender a las “personas que habían quedado atrapadas en un vehículo y a otras que habían sido atropelladas con una moto y yacían tendidas en la carretera”.

Tanto desde Stop Accidentes como desde los servicios de emergencias se ha insistido en la importancia de este tipo de actividades para “concienciar a la gente joven” sobre la responsabilidad compartida en la movilidad, recordando que en 2024 fallecieron 408 jóvenes de entre 15 y 34 años, y que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte entre la población juvenil.