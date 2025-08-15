Una sueca de 52 años se divorcia tras consultar con Chap GPT

Había algo mal en la relación de Alexandra Bylund, de 52 años, después de aproximadamente un año y medio de matrimonio. Utiliza Chat GPT tanto en su trabajo como en su vida privada, por lo que fue natural para ella usar esta herramienta de IA para intentar averiguar qué estaba mal, según publica el rotativo sueco "Aftonbladet".

Para obtener una respuesta objetiva, se aseguró de permanecer en el anonimato, para que el chatbot no supiera quién era de antemano, y publicó una conversación de mensajes de texto entre ella y su entonces esposo con la pregunta: ¿Qué está pasando entre estas dos personas? La respuesta que recibió fue un alivio. Alexandra no quiere entrar en la respuesta exacta que recibió, para no delatar a su ex marido. " Pero vi mecanismos y patrones que son dañinos para mí y que no quiero en una relación", asegura.

Luego discutió lo que había descubierto con su psicólogo y a principios de junio, unos tres meses después, solicitó el divorcio. Alexandra cree que habría permanecido en la relación por más tiempo si no hubiera buscado ayuda de Chat GPT porque había minimizado sus sentimientos y los había barrido bajo la alfombra.

En su Instagram, habla sobre cómo empezó su divorcio con Chat GPT. Cree que se puede usar la herramienta de inteligencia artificial, pero enfatiza que se debe profundizar en el tema con un psicólogo o terapeuta.

Un riesgo es que tus pensamientos y creencias no se cuestionen de la misma manera que cuando hablas, por ejemplo, con un psicólogo. Esto se debe a que Chat GPT puede ofrecerte respuestas cercanas a lo que ya piensas o quieres oír. Por ejemplo, si estás considerando continuar con la relación que tienes, subraya.