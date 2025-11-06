Dos detenidos en Pontevedra por el robo de una decena de coches en España y Portugal

La Policía Nacional, junto con la Policía Local de Pontevedra y la colaboración de organismos internacionales como Interpol y Schengen, ha detenido a dos individuos acusados de una decena de robos con fuerza de vehículos en España y Portugal. Según ha informado la Policía, los ahora detenidos habían protagonizado persecuciones policiales en varias ocasiones y atacaron a los agentes en el momento de la detención haciendo uso de armas blancas.

La investigación se remonta al pasado mes de agosto, cuando se comenzó a detectar una oleada de robos de vehículos en Pontevedra empleando el mismo modus operandi. En concreto, los presuntos delincuentes aprovechaban el descuido de los propietarios del coche que dejaban estacionado en establecimientos comerciales o domicilios particulares con las llaves puestas en el interior.

Así, con las primeras gestiones fueron identificados los presuntos autores, una pareja que se apoderaba de los vehículos y huía a toda velocidad a Portugal. Una vez allí, se los ofrecían a terceros para usarlos tras cambiar las placas de matrícula. A continuación, tras un operativo en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad de Portugal, los agentes detectaron a uno de los miembros de la pareja en Pontevedra y lograron detener a ambos en la mañana del 29 de octubre. Por el momento, se han recuperado dos coches portugueses y cuatro españoles. Asimismo, la Policía ha detallado que en las inspecciones practicadas en los vehículos por los agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Científica se encontraron armas blancas de gran tamaño y efectos sustraídos a los propietarios de los coches.