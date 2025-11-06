Arthur Brooks, profesor de Harvard: "Hay dos tipos de personas que temen cambiar de trabajo"

En el mercado laboral de hoy, cambiar de trabajo ya no es una anomalía. Aun así, muchas personas se quedan inmóviles durante años en roles que ya no les enseñan nada, por miedo a perder estabilidad o a “quedar mal” con su equipo. Ese es el terreno donde prende la idea del profesor de Harvard, Arthur Brooks: "Detrás del bloqueo hay una tensión constante entre seguridad (lo que ya controlo) y crecimiento (lo que aún puedo aprender)".

La cultura del trabajo tampoco ayuda a decidir. Por un lado, se glorifica el salto audaz pero por otro, se premia la permanencia como sinónimo de lealtad y “resistencia”. Entre esos dos polos, lo que suele ocurrir es que se prolonga un rol sin proyecto claro, se aceptan tareas que no corresponden y se postergan conversaciones difíciles con la excusa de que “no es el momento”. En el fondo, se sigue eligiendo la seguridad… aunque el precio muy alto.

¿Quiénes son esos “dos tipos” de personas?

Según Brooks, en un extremo están quienes son naturalmente adversos al riesgo. Los que proyectan costes excesivos sobre lo desconocido y, por miedo a perder lo que ya tienen, aplazan indefinidamente el movimiento. En el otro, quienes puntúan muy alto en responsabilidad. No huyen del riesgo, pero sienten un compromiso tan fuerte con lo que empezaron -equipo, proyecto, promesa personal- que no se permiten irse, aunque ya no crezcan ahí. Dos perfiles distintos, en una misma encrucijada: seguridad vs. crecimiento.

Por qué cuesta tanto (y dónde se atasca cada perfil)

Para los adversos al riesgo, el cerebro amplifica la incertidumbre y aparece la aversión a la pérdida, el sesgo del “y si sale mal” y la idealización de la estabilidad actual (que quizá ya no es tan estable). Para los muy responsables, el freno no es el miedo, sino la lealtad mal enfocada. Confunden compromiso con permanencia, cargan con tareas que ya no les tocan y sienten que marcharse es fallar a otros… o a su “yo” del pasado.

Qué hacer si te reconoces (sin romperlo todo)

El primer paso es nombrar tu bloqueo. Si te frena el riesgo, convierte el salto en experimentos de bajo coste. Si te frena la responsabilidad, renegocia tus compromisos, fija una fecha de salida, documenta procesos, deja un plan de traspaso y ayuda a seleccionar a quien te releve. En ambos casos, pon un hito de revisión con métricas simples.

Brooks resume el asunto en una invitación directa: "¿Qué es lo que te dificulta el cambio?". Responderla con honestidad es el inicio del plan: elegir cuándo priorizas seguridad, cuándo crecimiento y cómo transitas de una a otra sin traicionarte ni dejar un incendio detrás.