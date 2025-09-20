Suecia busca trabajadores españoles: el SEPE difunde empleos con sueldos de hasta 3.000 euros

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha difundido una oferta laboral dirigida a profesionales de la hostelería interesados en trabajar en Suecia. El puesto es para jefe de camareros en el hotel de cuatro estrellas superior Gränsö Slott, situado en la localidad de Västervik, un complejo en plena expansión que busca reforzar su plantilla de cara a la mejora de su servicio al cliente.

El establecimiento ha inaugurado recientemente 12 nuevas habitaciones y prevé, durante los próximos meses, acometer obras de ampliación que incluyen una cocina de mayor capacidad y nuevas salas de reuniones. La contratación se enmarca en este plan de crecimiento y modernización que persigue consolidar al hotel como un referente de calidad.

La persona seleccionada asumirá la supervisión del servicio durante las cenas y eventos, coordinando al personal y garantizando una atención de alto nivel a los huéspedes. Para ello, se exige experiencia previa en hoteles y restaurantes, en especial en restauración, así como haber desempeñado funciones de liderazgo en el sector.

El perfil buscado corresponde a un líder organizado, con pasión por la gastronomía y las bebidas, con capacidad de motivar a su equipo y con orientación al servicio. Según describe el propio hotel, las veladas en Gränsö Slott se conciben como un “teatro tridimensional”, en el que la mansión se convierte en escenario y tanto los clientes como el personal forman parte de la experiencia.

El puesto está disponible de manera inmediata o según acuerdo con el candidato. El salario oscila entre 30.000 y 35.000 coronas suecas al mes (aproximadamente entre 2.750 y 3.200 euros), con posibilidad de contrato indefinido tras un período de prueba. Además, el hotel ofrece apoyo para la búsqueda de alojamiento en Västervik. Los interesados deben enviar su currículum y una carta de presentación a la dirección de contacto facilitada en la oferta.