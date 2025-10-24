Así es el primer crucero del mundo diseñado para musulmanes que zarpará en noviembre

Una compañía de viajes con sede en el Reino Unido anunció el lanzamiento del primer crucero diseñado específicamente para pasajeros musulmanes, que zarpará en noviembre de 2025. Según Metro UK, la iniciativa busca ofrecer un entorno adaptado a las necesidades religiosas y culturales de este público, con menús halal, ausencia de alcohol y actividades de ocio compatibles con la práctica del islam.

El crucero contará con restaurantes que servirán exclusivamente alimentos certificados como halal, además de una carta de “mocktails” (cócteles sin alcohol). La compañía organizadora subrayó que la experiencia gastronómica será uno de los pilares de la propuesta, con chefs especializados en cocina internacional adaptada a las normas islámicas.

El barco dispondrá de salas de oración y de actividades culturales pensadas para un público musulmán diverso. Se ofrecerán conferencias, talleres y espectáculos que buscan reflejar la riqueza cultural de distintos países de mayoría musulmana. También se garantizará que las actividades de ocio a bordo respeten las normas de modestia y convivencia.

Denominado M/V Piano Land, el crucero es una asociación entre Astro Ocean Cruise —una línea de cruceros china que reinició sus operaciones en julio de 2024— y Hwajing Travel & Tours, que apoya la ambición de Malasia de convertirse en un referente mundial del turismo halal. Según se informa, los itinerarios incluirán una ruta de tres días y dos noches entre Penang y Port Klang, o un itinerario de cuatro días y tres noches que cubrirá Penang y Langkawi, antes de llegar al mismo destino.

El turismo halal representa uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria de viajes. Según datos de la consultora CrescentRating, el gasto de los viajeros musulmanes superó los 220.000 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 300.000 millones en 2030. Este crucero se inscribe en una tendencia creciente de servicios adaptados a este mercado.

La iniciativa ha sido recibida con interés en Oriente Medio y el sudeste asiático, donde las agencias de viajes ya promocionan paquetes para el crucero inaugural. Según Metro UK, la compañía espera atraer tanto a familias como a parejas jóvenes que buscan una experiencia de ocio internacional sin renunciar a sus prácticas religiosas.