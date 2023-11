El Supremo cita a la plataforma de víctimas del accidente de tren en Angrois por el recurso para una investigación independiente

El Tribunal Supremo ha citado a una vista a la asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155, que representa a afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, en relación con el recurso que interpuso para que haya una investigación independiente sobre el siniestro, que ocasionó 80 muertes y dejó a más de un centenar de heridos. La vista pública está fijada para el próximo 21 de noviembre a las 10:00 horas, según determina una providencia del pasado septiembre a la que ha tenido acceso Europa Press.

El juicio por estos hechos quedó visto para sentencia a finales del pasado mes de julio, con dos procesados, el maquinista y un ex jefe de seguridad de la empresa pública Adif, a los que está por ver si la magistrada finalmente les atribuye responsabilidades penales por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.

En paralelo, la plataforma de víctimas recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para exigir que el Estado español realice una investigación independiente del accidente, al considerar que el único informe oficial existente, el que elaboró la CIAF (comisión adscrita al por entonces Ministerio de Fomento, ahora de Transportes), no goza de esa característica. El TSJ de Madrid dio la razón parcialmente a la asociación, que optó por esta vía casi ocho años después de la tragedia, y ordenó a la CIAF que se reuniese para analizar y dar respuesta a la solicitud de una nueva investigación.

No obstante, las víctimas consideraron que este tribunal debió haber ordenado la renovación de los miembros de la comisión y que debió haber resuelto si el silencio administrativo de la CIAF a su petición de una nueva investigación se ajustaba o no a derecho. Por eso la plataforma llevó el caso ante el Supremo, ante el que incidió en que "el hecho de estar jubilado no implica en absoluto independencia".

En el marco de este recurso, los afectados recordaron que Europa emitió un informe "que concluyó que la composición del equipo de investigación de la CIAF no aseguró la independencia de la investigación". En noviembre del año pasado, el Supremo acordó admitir este recurso de casación, en un auto que declaraba que "la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar", en primer lugar, "si la regulación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) establecida (...) cumple, en cuanto a su creación, composición, designación de sus miembros, organización y competencia técnica, las exigencias de independencia, imparcialidad y objetividad".

En segundo término, indicaba que buscará determinar "la posición jurídica de los afectados en accidentes ferroviarios y de las asociaciones o plataformas implicadas en lo que concierne a la intervención en el procedimiento de investigación de accidentes ferroviarios".

Precisamente la semana que viene, TVE prevé emitir el documental 'Frankenstein 04155' sobre este siniestro ferroviario, en La 2, el sábado 25, a las 21,00 horas. "Gracias a vuestro apoyo, TVE va a emitir el documental 'Frankenstein 04155'. Mucha gente va a conocer la verdad de lo sucedido (...) Así nos lo ha confirmado Samuel Martín Mateos, director de La 2", señala la plataforma a través de la plataforma Change.org.