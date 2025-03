TanComoTú, la campaña para sensibilizar sobre derechos y desigualdades de las personas con Down

La Asociación Down España ha lanzado la campaña #TanComoTú para sensibilizar a los ciudadanos sobre los derechos y las desigualdades de las personas con Síndrome de Down y coincidiendo con el Día Mundial, que se celebra cada 21 de marzo.

Con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo y mostrar que sienten, piensan y actúan "tan como tú, tan como todos nosotros", la iniciativa habla de lo que es común como seres humanos y aborda temas como el empleo, el envejecimiento, el derecho a una vida independiente y autónoma o el derecho a tomar decisiones propias.

Así, con un tono de humor, la campaña pretende "desafiar" los estereotipos sobre la discapacidad y llevar a la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de construir una comunidad más incluyente que cuente con todas las personas.

El spot consta de cinco piezas independientes en las que Martín, Ramón, Lucía, Emilia y Eva representan escenas de la vida cotidiana que muestran que ellos también se cuelan en el súper, se olvidan de la mitad de la compra, toman sus propias decisiones, escriben a su ex o huyen de su jefe cuando pueden coincidir en un ascensor.

"Construir una sociedad igualitaria, en la que todas las personas tengan los mismos derechos, es una cuestión de justicia, de creer en todo ser humano", ha explicado el director de Down España, Agustín Matía. En su opinión, "el síndrome de Down necesita leyes que creen opciones y oportunidades y apoyos para que cada persona se pueda esforzar para demostrar lo que vale".

La organización ha recordado que las personas con síndrome de Down afrontan retos y se enfrentan diariamente a barreras que solo se podrán solventar de forma colectiva con la implicación, participación y solidaridad del resto de seres humanos que no tienen trisomía en sus células.

"Sólo así avanzaremos", ha afirmado Agustín Matía para quien el Día Mundial "es también un día para celebrar con toda la sociedad que la vida es más amplia, compleja e interesante que lo que los estereotipos sobre la discapacidad, la enfermedad o las dificultades nos parecen indicar de partida".

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que surgió como simbolismo numérico relacionado con la naturaleza genética del síndrome de Down, ocasionado por una trisomía cromosómica del par 21, de ahí la concordancia con 3 del 21 (21 de marzo), como precisa Down España.