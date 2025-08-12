Los tapones de los brick de leche no los tires más, son un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlos

Las tapas plásticas de las botellas de leche son un artículo común en muchos hogares, pero, lamentablemente, suelen terminar en la basura, sumando más residuos plásticos que tardan años en degradarse. Sin embargo, con algo de ingenio, estas tapas pueden convertirse en soluciones creativas para el hogar, ayudando a reducir la cantidad de plástico desechado y, al mismo tiempo, añadiendo un toque personal a tu espacio.

Dos ideas fáciles para reutilizar las tapas de plástico

No tires más las tapas de las botellas de leche: dos ideas prácticas para aprovecharlas en casa Unsplash

Aquí te mostramos cómo puedes darle una segunda vida a las tapas plásticas con un par de proyectos sencillos, económicos y sostenibles. No se necesita experiencia previa, solo un poco de tiempo y los materiales básicos que ya tienes en casa.

1. Crear adornos decorativos

Las tapas de las botellas de leche son perfectas para crear adornos personalizados. Aquí te dejamos un paso a paso para hacer figuras decorativas.

Materiales necesarios:

Tapas de plástico

Pintura acrílica (o cintas decorativas, tela, papel de colores)

Pegamento o pistola de pegamento caliente

Pinceles y adornos adicionales (como botones, cuentas, lentejuelas)

Paso a paso:

Limpia bien las tapas para asegurarte de que no haya restos de leche o suciedad.

Pinta las tapas con tus colores favoritos o forra con telas o papeles decorativos. Puedes usar técnicas como decoupage para hacerlas aún más originales.

Si deseas hacer adornos tridimensionales, utiliza varias tapas para formar figuras como flores, animales o cualquier otra forma que te guste.

Una vez secas, usa pegamento para unir las tapas entre sí o para pegarlas a superficies como imanes o cuerdas para hacer colgantes.

Estas decoraciones son perfectas para darle un toque único a tu hogar o para crear adornos para las fiestas.

2. Organizar pequeños objetos con tapas reutilizadas

Otra excelente forma de reutilizar las tapas de plástico es para organizar pequeños artículos que tienden a desordenarse fácilmente. Aquí tienes cómo hacerlo.

Materiales necesarios:

Tapas de plástico

Caja o base para organizar (puede ser una caja de cartón o una bandeja pequeña)

Etiquetas adhesivas o trozos de papel para marcar

Pegamento o cinta adhesiva (si deseas fijar las tapas a la base)

Paso a paso:

Recolecta varias tapas de plástico y asegúrate de que estén limpias.

Organiza las tapas en una caja o bandeja, fijándolas con pegamento o cinta adhesiva si es necesario, para que no se deslicen.

Utiliza etiquetas o trozos de papel para marcar lo que vas a guardar dentro de cada tapa (por ejemplo, botones, tornillos, clavos o utensilios de oficina).

Deja que se seque completamente si usaste pegamento y usa este sistema para organizar pequeños objetos en tu hogar, oficina o taller.

Este es un excelente truco para mantener todo en orden y evitar que se pierdan objetos pequeños.