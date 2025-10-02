The Times se rinde ante esta ciudad española de "cuento de hadas": "Parece Oxford con esteroides"

España es, sin duda, uno de los destinos más populares del mundo cuando llega el verano. Sus playas, su gastronomía, su vida nocturna y su clima soleado atraen cada año a millones de turistas internacionales. Sin embargo, lo que muchos turistas pasan por alto es que el encanto de España no se acaba con el fin del verano. De hecho, con la llegada del otoño, el país muestra una cara diferente.

Mientras las multitudes se reducen y el calor extremo da paso a temperaturas más suaves, algunas ciudades españolas sobresalen como destinos turísticos de interior. Y así lo ha reconocido The Times, uno de los periódicos más prestigiosos del Reino Unido, que ha puesto el foco en una ciudad española que, pese a su belleza, suele quedar fuera del radar turístico habitual. Según el diario británico, se trata de un destino que "parecer haber surgido de las páginas de un cuento de hadas" y que a su vez "está en su mejor momento en otoño".

"Parece Oxford con esteroides"

El medio británico se refiere a Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, de la que destaca su casco antiguo -declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO- así como su "ambiente animado" y oferta gastronómica. De igual manera, apunta que se encuentra relativamente próxima a Madrid y aconseja a sus lectores visitarla en primavera o principios de otoño, ya que considera que este "su mejor momento",

Otros de los aspectos positivos de Salamanca para The Times es precisamente la universidad: "La universidad de la ciudad parece Oxford con esteroides. Pasee por los claustros para encontrar un exquisito mural del siglo XVI una vista medieval del cielo, conocida como El cielo de Salamanca, de Fernando Gallego, en una de las salas de las Escuelas Menores. Mira a través de la penumbra para ver delicados ángeles, estrellas y carros emerger de los fondos azules más pálidos", se puede leer en el artículo.

De igual manera, reta a los visitantes a probar "el juego favorito de los estudiantes", que consiste en intentar encontrar la rana oculta en la fachada del edificio de las Escuelas Mayores de la universidad, ubicada en la calle Libreros. La leyenda cuenta que los estudiantes que logren localizarle sin ayuda, tendrán buena suerte en sus estudios.