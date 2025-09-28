El remedio casero viral de un joven de Salamanca para acabar con la resaca

Un joven salmantino ha desatado el debate en redes sociales tras compartir en TikTok un supuesto remedio casero contra la resaca heredado de su abuela. El vídeo, publicado por el usuario Hernán Navarro, muestra cómo prepara junto a su abuela este plato típico de Salamanca.

La base de la receta incluye cítricos (naranja y limón) a los que se suman embutidos como salchichón, lomo, chorizo y jamón, además de huevo cocido, ajo, vinagre y aceite de oliva.

Aunque el vídeo acumula más de 82.000 'me gusta', los comentarios evidencian la disparidad de opiniones. Algunos usuarios se muestran escépticos sobre la eficacia de la 'limonada serrana' frente a la resaca y prefieren bromear con sus posibles efectos secundarios.

Otros, en cambio, valoran la propuesta desde el lado cultural y emocional. "Yo lo comía el viernes antes del Viernes Santo con la cofradía. Ahora que vivo fuera de Salamanca, intento prepararlo una vez al año", afirma un usuario.

Mientras algunos destacan el ingenio popular y la autenticidad que transmiten las recetas de antaño, otros ponen en cuestión sus beneficios reales para la salud, especialmente si se anuncian como remedios milagrosos.