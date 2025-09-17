Acceso

Tres plantas aromáticas para usar como ambientador en casa

Incorporarlas en la decoración del hogar es una manera sencilla de disfrutar de un ambiente natural, fresco y armonioso

Álvaro García
En la búsqueda de alternativas naturales para perfumar el hogar, las plantas aromáticas se han convertido en aliadas imprescindibles. Además de aportar frescura y un toque decorativo, liberan fragancias que ayudan a crear ambientes agradables y relajantes. A continuación, presentamos tres opciones fáciles de cuidar y con un gran poder aromático.

1. Lavanda: frescura y relax

Reconocida por su característico color violeta y su intenso aroma, la lavanda es una de las plantas más utilizadas para perfumar espacios. Sus flores desprenden un perfume calmante, ideal para dormitorios o zonas de descanso. Además, puede colocarse en macetas en interiores luminosos o secarse en pequeños ramilletes para armarios y cajones.

2. Romero: energía y vitalidad

El romero no solo es un excelente condimento en la cocina, también aporta un aroma fresco y estimulante que ayuda a mantener la concentración. Colocar una maceta de romero en la cocina o el salón contribuye a mantener el aire limpio y agradable, gracias a sus propiedades purificadoras.

3. Menta: frescor inmediato

La menta es perfecta para quienes buscan un aroma intenso y refrescante. Sus hojas verdes desprenden un perfume inconfundible que combate los malos olores, especialmente en cocinas y baños. Además, es muy fácil de cultivar en maceta y crece rápidamente con riego moderado.

Estas plantas no solo son una alternativa ecológica frente a los ambientadores químicos, sino que también aportan beneficios para la salud y el bienestar. Incorporarlas en la decoración del hogar es una manera sencilla de disfrutar de un ambiente natural, fresco y armonioso.

