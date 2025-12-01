El truco barato para eliminar por completo la humedad en las ventanas

Con la llegada del invierno y el aumento de la humedad en el ambiente, muchos hogares se enfrentan a los cristales empañados desde primera hora de la mañana y eso conlleva que los marcos empiezen a deteriorarse.

La acumulación continua de agua puede terminar generando moho, malos olores y daños en la estructura de las ventanas. Pero existe un método simple, económico y sorprendentemente eficaz para prevenirlo.

Un remedio casero que funciona mejor de lo que parece

La solución más práctica está al alcance de cualquiera, colocar un pequeño recipiente con un material capaz de absorber la humedad antes de que esta se deposite en el cristal.

Productos cotidianos como la sal, el bicarbonato o las bolsas de gel secante que suelen venir en cajas de ropa cumplen esta función sin necesidad de aparatos eléctricos.

Estos materiales actúan como deshumidificadores. Solo hay que situarlos cerca de la ventana y dejar que hagan su trabajo durante la noche, especialmente en estancias donde el vapor se acumula con más facilidad, como el baño o el dormitorio.

Conviene revisarlos de vez en cuando por si se compactan o pierden textura, eso significaría que han llegado a su límite y es hora de reemplazarlos.

Soluciones caseras adicionales para mantener a raya el vaho

1. Revisar los sellados

Aplicar silicona en pequeñas grietas o en zonas donde se note entrada de aire ayuda a frenar el condensado. Una mínima corriente fría puede disparar la humedad en el cristal.

2. Ventilar, aunque sea unos minutos

Abrir las ventanas brevemente durante el día renueva el aire y reduce la saturación de vapor en el interior. En días muy fríos, dejar las puertas interiores abiertas también ayuda a distribuir mejor la humedad.

Cuenco de sal junto a la ventana para evitar el vaho La Razón

3. Mover los muebles

Separar ligeramente sofás, armarios o estanterías de las paredes exteriores permite que el aire circule y evita que la humedad quede atrapada detrás.

4. Plantas que ayudan

Algunas especies absorben parte del vapor del ambiente, actuando como un complemento natural para mantener el ambiente más equilibrado.

Mantener las ventanas secas sin gastar casi nada

Con unos hábitos sencillos y materiales que todos tenemos en casa, es posible reducir notablemente la humedad, prevenir daños en ventanas y paredes y mantener una temperatura más estable durante los meses fríos.

Si la humedad es persistente y afecta a varias estancias, un deshumidificador puede convertirse en una inversión importante, especialmente en zonas de clima húmedo o en viviendas mal aisladas.