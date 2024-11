El último beneficio descubierto de la semaglutida, el "superventas" en obesidad

Esta semana, la revista científica The Lancet publicaba una gran revisión sobre los fármacos análogos del receptor GLP-1 (semaglutida, liraglutida, tirzepatida, entre otros) en la que resumía sus efectos en diabetes, obesidad, apnea y otras muchas patologías.

Entre ellos, destacaban tres beneficios que aportaba la semaglutida (principio activo de superventas como Ozempic o Wegoby): la redución de la morbi-mortalidad cardiovascular en personas con obesidad, la mejora de los resultados cardiovasculares y renales en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal y la disminución de la necesidad de atención urgente y hospitalización en personas con insuficiencia cardíaca.

Ahora, un nuevo estudio suma más evidencia respecto al efecto beneficiso de esta molecula en relación a su capacidad para protege el riñón en pacientes obesos con enfermedad renal crónica (ERC).

La ERC es una patología que ha experimentado un aumento progresivo en España en los últimos años.De acuerdo con los datos presentados esta semana en el informe del Registro Español de Diálisis y Trasplante (Redyt), la incidencia o número de nuevos casos de pacientes con ERC que empezaron a recibir Tratamiento Renal Sustitutivo a través de diálisis o trasplante en 2023 se situó en una tasa de 151 personas por millón de población (pmp), datos similares a los presentados en el año anterior (en el que se situó en 152 pmp). En cifras absolutas, la ERC experimentó un ligero crecimiento, y en total 7.280 personas iniciaron TRS con diálisis o trasplante a lo largo de 2023, frente a las 7.224 personas que lo hicieron durante el año anterior.

En España, el 15% de la población adulta tiene enfermedad renal. Además, tres de cada diez pacientes con enfermedad renal crónica padecen obesidad. La mortalidad en pacientes con ERC ha aumentado un 30% en los últimos años en España, provocando 10.700 muertes en 2016.

La investigación multicéntrica internacional SMART (SeMaglutide and Albuminuria Reduction Trial in obese individuals without diabetes) incluyó a 125 pacientes de 4 países (con España como máximo reclutador) con enfermedad renal crónica y obesidad, pero sin diabetes, a quienes se suministró al azar una dosis de Semaglutida 2,4 mg a la semana o placebo. La edad media fue de 56 años y el 39% de los pacientes eran mujeres.

Los resultados, publicados en Nature Medicine, mostraron que el tratamiento durante 24 semanas con semaglutida en comparación con placebo redujo la albuminuria (la proteína presencia en exceso en la orina es signo del que el paciente tiene enfermedad renal) en un 52%.

También otros GLP-1 protegen el riñón

Esta semana se ha publicado también el mayor y más completo estudio que analizó siete fármacos agonistas del GLP-1(entre ellos semaglutida, dulaglutida (Trulicity) y liraglutida (Victoza) en el que se ha demostrado que tienen también efectos positivos para proteger los riñones.

El equipo, liderado por científicos australianos, hizo un metaanálisis de 11 ensayos clínicos a gran escala de estos fármacos en los que participaron 85.373 personas (67.769 con diabetes de tipo 2 y 17.604 con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular, pero sin diabetes).

Estos medicamentos, en comparación con el placebo, reducían el riesgo de insuficiencia renal en un 16% y el empeoramiento de la función renal en un 22 % (definido por un descenso de la tasa de filtración glomerular estimada). La reducción combinada del riesgo de insuficiencia renal, empeoramiento de la función renal y muerte por enfermedad renal fue del 19%.

El análisis confirmó además hallazgos anteriores de que los agonistas de los receptores de GLP-1 protegen la salud cardiovascular, con una reducción del 14% del riesgo de muerte por esta causa, así como ante el infarto de miocardio no mortal y el ictus no mortal, en comparación con el placebo. La mortalidad por cualquier causa fue un 13% menor entre los pacientes tratados con agonistas de los receptores de GLP-1, señala el estudio, publicado en The Lancet Diabetes & Endicronology.