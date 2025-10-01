La UME ya está desplegada en Ibiza achicando agua en las zonas inundadas

La isla de Ibiza vivió este martes una jornada de lluvias torrenciales que llevaron a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja por riesgo extremo y que provocó numerosas inundaciones e incidencias.

La Delegación del Gobierno activó ayer a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha intervenido durante la noche en la isla para hacer frente a los efectos de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Las labores se han centrado en tareas de limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada en domicilios, garajes y calles.

Según ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, desde la tarde de ayer martes comenzaron las operaciones en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla. El dispositivo ha sido reforzado con 152 militares

Doce de ellos llegaron en helicóptero desde la Comunidad Valenciana durante la tarde del martes, y otros 140 se desplazaron en barco desde Valencia por la noche, acompañados de maquinaria pesada como excavadoras, con el objetivo de intervenir en infraestructuras y carreteras dañadas por las inundaciones.

Según ha informado el Consell en sus redes, la carretera del aeropuerto de Ibiza, desde la ciudad hasta el túnel de Can Cifre, sigue cerrada tras la tromba de agua. Además, está cerrado el túnel de Puig d'en Valls. La institución ha pedido precaución a los conductores puesto que en muchas vías hay restos de barro y piedras que ya se están retirando.

Las zonas más afectadas por las lluvias son los municipios de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones, cortes de carreteras y problemas de acceso a distintas áreas.