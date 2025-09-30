Dos heridos graves en Ibiza tras sufrir caídas durante el temporal

Las lluvias torrenciales que han descargado este martes sobre Ibiza y Formentera han provocado una situación de emergencia sin precedentes en los últimos meses. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta roja por riesgo extremo de precipitaciones, después de que en la isla de Ibiza se acumularan hasta 200 litros de agua por metro cuadrado en solo dos horas, un volumen que ha colapsado calles, carreteras y sistemas de drenaje.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vila, durante la mañana se han registrado dos heridos graves a causa de caídas relacionadas con las inundaciones. Uno de ellos es una persona mayor que se precipitó a una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle en medio del temporal.

Pese a la magnitud de la tormenta, no se han tenido que lamentar más daños personales, lo que las autoridades consideran un dato positivo dentro de la gravedad de la situación.

Dispositivo especial de seguridad

Ante este escenario, el consistorio ibicenco ha reforzado de manera extraordinaria el dispositivo de seguridad. Desde las 10 de la mañana, un total de 50 agentes policiales, de los cuales 22 se han incorporado de forma extraordinaria, trabajan en la isla para gestionar las incidencias y garantizar la seguridad ciudadana.

La medida se adoptó tras el elevado número de llamadas recibidas en el 112, que ha gestionado ya más de 70 incidencias desde la activación del plan de emergencia.

Entre las actuaciones más destacadas figura la evacuación de una escoleta privada que quedó anegada por el agua. Además, como medida preventiva, se ha solicitado al personal docente de los centros escolares que mantuviera a los alumnos dentro de los edificios hasta pasadas las 14.30 horas, cuando se permitió la salida de manera escalonada.

La Conselleria de Educación confirmó también la suspensión de todas las clases en la tarde del martes tanto en Ibiza como en Formentera, con el objetivo de minimizar riesgos.

Traslado de la UME

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha movilizado a petición del Govern balear. Según explicó el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, los primeros efectivos ya estaban en tránsito hacia la isla con el objetivo de sumarse a las tareas de apoyo y rescate.

El Recinto Ferial de Ibiza se ha habilitado como punto de coordinación y alojamiento del operativo militar. Gárriz destacó que la principal preocupación en estos momentos es atender a las personas que han quedado atrapadas en sótanos, garajes o incluso en ascensores a causa de la entrada de agua.

El comité técnico de emergencias, reunido a lo largo de la mañana con representantes de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y responsables municipales, ha decidido activar la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Especial de Inundaciones (Inunbal), un nivel que implica una coordinación reforzada de medios autonómicos y estatales.

Atención a los residentes de asentamientos

Los servicios sociales municipales también han sido activados para atender a personas sin techo y a residentes en asentamientos precarios afectados por las intensas precipitaciones.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha anunciado el cierre de todas las instalaciones municipales y la cancelación de actividades programadas durante la jornada.

Un mensaje de "calma"

El alcalde de Vila, Rafael Triguero, ha querido trasladar un mensaje de calma a la población. Ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios, permanezcan en sus hogares siempre que sea posible y se informen únicamente a través de los canales oficiales.

“La prioridad es la seguridad de todos los vecinos. Estamos poniendo en marcha todos los recursos disponibles para gestionar esta emergencia”, ha afirmado.

A lo largo de la tarde se espera que la llegada de la UME permita ampliar la capacidad de respuesta frente a los daños materiales y personales que está ocasionando el temporal.

Mientras tanto, la Aemet ha advertido de que las lluvias podrían seguir siendo localmente intensas en las próximas horas, aunque tenderán a disminuir de forma progresiva.

La situación sigue siendo delicada en varios municipios, especialmente en Vila y su entorno urbano, donde el agua acumulada ha obligado al cierre de la carretera E-10 y ha dificultado la movilidad en otras vías principales.