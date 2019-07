Un estudiante de Nueva York, indemnizado con 59 millones de dólares por quemarse durante un experimento de química

La ciudad de Nueva York fue condenada al pago de 59 millones de dólares como indemnización a un joven de 21 años que sufrió quemaduras de tercer grado durante un experimento fallido en clase de química en enero de 2014, informaron este martes medios locales.

El joven, Alonzo Yanes, fue compensado de esa manera por un tribunal de la céntrica isla de Manhattan, que responsabilizó al Departamento de Educación de la ciudad y a su antigua profesora de química de los sucesos acontecidos mientras asistía a clase.

Yanes fue consumido por las llamas durante un experimento que pretendía mostrar cómo las sales cambian de color cuando son expuestas al metanol, una prueba calificada de peligrosa por las autoridades federales, ya que en los últimos 15 años ha provocado otros dos accidentes en el país.

Las llamas engulleron a Yanes y a otro compañero, que solo sufrió quemaduras de primer grado, en tanto que las de Yanes fueron de tercero y el fuego, incluso, insensibilizó las glándulas sudoríparas en algunas zonas de su cuerpo, lo que impide que el joven sude.

Tras el experimento fallido, Yanes pasó en el hospital cinco meses, dos de ellos en una unidad de quemados, con injertos de piel incluidos.

"Me estaba quemando vivo sin esperanza alguna y no podía apagar las llamas, y el dolor era inaguantable", dijo Yanes durante las tres semanas que duró el juicio, según el New York Post.

El abogado de Yanes pidió 70 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, aunque finalmente le concedieron unos 29 millones por el dolor y el sufrimiento, incluidas las cirugías, así como otros 29 millones por la rehabilitación, sumando en total 59 millones, aproximadamente.

La ciudad aseguró que "si bien respetamos el veredicto del jurado, estamos explorando nuestras opciones legales para reducir la indemnización a una cantidad que sea consistente con las que se han otorgado por otros tribunales para casos similares".

El departamento jurídico de Nueva York explicó que Yanes, ahora de 21 años, solo debería recibir 5 millones en concepto de daños pasados, informa EFE