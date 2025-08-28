El verdadero riesgo de las gasolineras Low Cost: "el combustible es el mismo pero..."

Los vehículos a motor necesitan combustible para poder generar la energía suficiente para poder circular por las carreteras. En España, el combustible se encuentra al alza en los últimos años, por los que los conductores intentan encontrar el tipo de combustible más económico en las gasolineras más baratas.

En España tenemos la seguridad de que contamos con un combustible cien por ciento fiable, que cumple con los requisitos para ser comercializado en todo el territorio nacional por todas las gasolineras del país. Ahora bien, existen distintos tipos de combustible.

Más allá de la gran diferenciación entre Gasolina y Diésel o Gasoil, existen distintas variedades catalogadas como premium o Low cost. El premium hace referencia a un tipo de combustible más caro, mientras que el Low cost a uno más barato.

¿Qué diferencia hay entre una gasolinera Low Cost y una normal?

Así, Repsol apunta que la clave de esta diferencia está en los aditivos del carburante. De esta manera, cada marca tiene sus propios aditivos e ingredientes, lo que las diferencia las unas de las otras y, al final, acaba influyendo en su precio.

Por ejemplo, las gasolinas más caras, como en el caso de la citada compañía, llevan integradas entre sus componentes paquetes de aditivos que les aporta capacidad detergente y antiherrumbe, lo que hace que se reduzcan los depósitos internos y se cree una protección frente a la corrosión de los inyectores y otros componentes del motor.

Además, este tipo de carburantes suelen frenar el envejecimiento del motor y neutralizar la aceleración de la oxidación del mismo, algo que, por ejemplo, el producto de las gasolineras más baratas no suelen hacer.

No obstante, algunas firmas low cost también añaden estos aditivos. En este sentido, el combustible de Plenoil, por ejemplo, cuenta con los aditivos recomendados por Exolum, de donde procede el combustible del resto de gasolineras tradicionales. "Es decir, la gasolina es la misma y de igual calidad", señalan desde la compañía.

Sin embargo, ¿Cuáles son los peligros de repostar en una gasolinera Low Cost?

Por lo tanto, parece evidente que no debería haber problemas al llenar el depósito de combustible en estaciones de servicio de bajo costo; quizás notemos algún tipo de ventaja a muy largo plazo, pero no será algo inmediato.

En cuanto a lo que todos en el sector coinciden y cualquier especialista en combustibles admite, es que el cuidado de estas estaciones gasolineras es crucial para garantizar que nuestro vehículo obtenga un combustible de buena calidad.

El problema aquí es que si la gasolinera tiene depósitos antiguos o las tuberías están en mal estado o no tiene los filtros necesarios, el combustible que llegue al motor de nuestro vehículos puede estar en mal estado, posiblemente contaminado con residuos.

Ha habido casos de gasolineras que entregan combustible contaminado con agua debido a filtraciones o mezclado con partículas de óxido o metal, lo que constituye un problema muy grave que podría tener consecuencias devastadoras para el motor del vehículo.

Esto significa que, sin importar si la gasolinera es de alta gama o de bajo costo, siempre es aconsejable asegurarse de que esté limpia y en buen estado.