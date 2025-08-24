Los 13 estrenos más esperados de septiembre en SkyShowtime: sí, vuelven 'Dexter' y 'Tulsa King'

A menos de dos semanas de septiembre, uno de los meses más temidos -y también esperados- del año, SkyShowtime llega cargadito de sorpresas. Michael C. Hall vuelve a ponerse en la piel de Dexter en 'Resurrection', con su eterna doble vida; Stallone sigue jugando a ser mafioso en la tercera temporada de 'Tulsa King'; y propuestas nuevas como Novocaine o la argentina El Jockey prometen dar que hablar. Entre medias, hay hueco también para comedias con acento español, thrillers de autor y hasta un perro policía bastante peculiar. Toma nota, porque con estos maratones de películas y series, sí que vas a entrar en otoño con buen pie.

Las novedades de SkyShowtime que llegarán en septiembre

Antes de empezar a desengranar la sinopsis, el tráiler y otra información relevante de los títulos que consideramos más interesantes, te dejamos las 13 novedades que llegarán al catálogo de SkyShowtime durante el mes de septiembre:

Montecristo - lunes 1 de septiembre

- lunes 1 de septiembre Ramón y Ramón - viernes 5 de septiembre

- viernes 5 de septiembre Este amor sí que duele - lunes 8 de septiembre

- lunes 8 de septiembre Novocaine - miércoles 10 de septiembre

- miércoles 10 de septiembre Dexter: Resurrection - viernes 12 de septiembre

- viernes 12 de septiembre El crítico de teatro - sábado 13 de septiembre

- sábado 13 de septiembre La joven francesa - lunes 15 de septiembre

- lunes 15 de septiembre Buscando a Coque - viernes 19 de septiembre

- viernes 19 de septiembre Tulsa King (Temporada 3) - jueves 25 de septiembre

- jueves 25 de septiembre Atomic - viernes 26 de septiembre

- viernes 26 de septiembre El Jockey - viernes 26 de septiembre

- viernes 26 de septiembre Mr. Bigstuff (Temporada 2) - lunes 29 de septiembre

- lunes 29 de septiembre Policán - lunes 29 de septiembre

Novocaine

Nathan Caine (Jack Quaid), un ejecutivo bancario que padece una extraña condición genética extremadamente rara: no siente dolor físico. Y esto, lejos de ser un superpoder, lo ha convertido en alguien retraído y desconectado del resto de mortales. Hasta que en su rutinaria vida aparece Sherry (Amber Midthunder), una compañera de trabajo que despierta en él la chispa de un vínculo real, animándolo a salir de su burbuja para enfrentarse a los miedos que siempre había evitado.

Durante su primera cita, además de cruzarse con un matón de su pasado, se produce un asalto en el banco donde trabajan. El golpe está liderado por el carismático y violento Simon Greenly (Ray Nicholson), quien toma a Sherry como rehén, impulsando así el sentimiento protector de Nathan. A partir de ahí, lo que comienza como una historia romántica, acaba transformándose en una comedia negra llena de acción y giros inesperados... dentro de un auténtico torbellino de caos.

La película tiene una duración de 1 hora y 50 minutos. Estará disponible en SkyShowtime a partir del miércoles 10 de septiembre.

Dexter: Resurrection

Después de sobrevivir milagrosamente a un disparo propiciado por su hijo Harrison (Jack Alcott), Dexter Morgan (Michael C. Hall) despierta de un coma y descubre que ha desaparecido. Impulsado por un instinto paternal que creía dormido, viaja hasta Nueva York para encontrar a su hijo, mientras lucha por reconectar con su humanidad en medio de un entorno hostil. El capitán Angel Batista (David Zayas) lo sigue muy de cerca, convencido de que el legendario "Bay Harbor Butcher" ha vuelto, convirtiendo su búsqueda en una tensa danza entre padre e hijo, fugitivo y detective.

Además, Dexter entra en contacto con Leon Prater (Peter Dinklage), un millonario enigmático obsesionado con asesinos en serie, quien convoca una élite clandestina de figuras letales. En ese nuevo universo, Dexter debe equilibrar su lado oscuro con su necesidad de redención, en una historia que mezcla introspección, tensiones morales y un círculo inquietante de personajes fascinantes.

La serie consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Los dos primeros estarán disponibles en SkyShowtime a partir del viernes 12 de septiembre, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

Tulsa King (Temporada 3)

Después de pasar 25 años entre rejas, Dwight Manfredi (Sylvester Stallone), apodado "El General", recibe un encargo inesperado de su familia mafiosa: mudarse a Tulsa, en Oklahoma, y levantar allí un nuevo negocio desde cero. Sin embargo, el destierro se convierte en una aventura tan caótica como divertida, porque Dwight no tarda en rodearse de aliados de lo más curiosos: desde un joven chófer con ganas de aprender hasta un peculiar empresario. Además, no tarda en aplicar sus viejas reglas de la mafia a un territorio que no tiene nada que ver con Nueva York.

En la tercera temporada, Dwight intenta consolidar lo que ha levantado en Tulsa, pero cuanto más crece su imperio, más enemigos aparecen. Los Dunmire, una familia poderosa con mucho dinero y cero escrúpulos, ponen en jaque su dominio, y a la vez regresa del pasado un viejo conocido: Russell Lee Washington Jr. (Samuel L. Jackson), un exconvicto que trae consigo más problemas de los que resuelve. Entre traiciones, alianzas incómodas y la amenaza constante de perderlo todo, Dwight se ve obligado a demostrar que aún le queda pólvora para seguir en pie.

La serie consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. El primero estará disponible en SkyShowtime a partir del jueves 25 de septiembre, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

El Jockey

Remo Manfredini (Nahuel Pérez Biscayart), un jinete con un pasado glorioso que ahora vive al límite, entre adicciones, malas decisiones y un presente que se le escapa de las manos. Su relación con Abril (Úrsula Corberó) tampoco atraviesa el mejor momento: está embarazada y, además, en una difícil encrucijada entre aferrarse a una relación que parece a punto de romperse o seguir con su carrera. Pero todo se descontrola cuando Remo sufre un accidente en plena carrera y, de forma casi inexplicable, desaparece del hospital y comienza a deambular por las calles de Buenos Aires sin una identidad clara.

En ese momento, la película se convierte en un viaje extraño y magnético, donde lo real se mezcla con lo onírico. Sirena (Daniel Giménez Cacho), un hampa obsesionado con él, lo busca desesperadamente... y le da igual encontrarlo vivo o muerto. Entonces, Remo inicia un viaje interior en el que tendrá que redescubrir quién es realmente, fuera del peso de su historia pasada.

La película tiene una duración de 1 hora y 37 minutos. Estará disponible en SkyShowtime a partir del viernes 26 de septiembre.