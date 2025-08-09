ActivityTracker es la app que estabas buscando para llevar el conteo de tus pasos en el iPhone y Apple Watch

Si quieres contar tus pasos sin complicarte y sin depender de un Apple Watch, ActivityTracker es una de las mejores opciones que puedes encontrar en el App Store. Es una app ligera, muy bien diseñada y con todo lo que necesitas para controlar tu actividad diaria de forma visual y eficiente.

La versión más reciente, además, ha añadido funciones muy esperadas: entrenamientos con GPS, visualización de rutas sobre el mapa y más integración con el ecosistema de Apple. Una app que ha pasado de ser un podómetro sencillo a convertirse en una herramienta de seguimiento físico mucho más completa e interesante.

Así es ActivityTracker, una de las mejores apps de conteo de pasos para iPhone, Apple Watch y... Android

ActivityTracker es una app ideal para quienes quieren llevar un seguimiento diario de su actividad física sin necesidad de usar un smartwatch. Registra pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, pisos subidos y tiempo activo directamente desde el iPhone. Su diseño es claro, intuitivo y motivador, con gráficos detallados por hora, día, semana o mes.

Además de funcionar en el iPhone, ActivityTracker cuenta con una app independiente para Apple Watch. Desde el reloj puedes consultar estadísticas diarias o semanales, e incluso añadir complicaciones. También ofrece sincronización opcional con la app Salud de Apple, lo que permite combinar datos con otros servicios o dispositivos, aunque esta función avanzada está reservada para la versión de pago.

La versión PRO desbloquea herramientas muy potentes, como la importación y exportación de datos, sincronización completa entre dispositivos y el historial completo de actividad. También añade seguimiento GPS para caminatas o carreras, con datos detallados como frecuencia cardíaca, altitud, clima, splits y mapas. Incluso permite compartir tu actividad en tiempo real y activar Live Activities en pantalla.

En su última actualización, ActivityTracker ha dado un gran salto al permitir registrar entrenamientos como caminatas, carreras, ciclismo o senderismo, con seguimiento GPS y visualización del recorrido en un mapa. También se ha optimizado la interfaz para iOS 18 con la inclusión de actividades en vivo, mejorado la sincronización con Apple Watch y la app Salud, y añadido soporte para widgets interactivos. Una app que evoluciona con cada versión.