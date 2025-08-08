¿Cuándo se integrará GPT-5 en Apple Intelligence?

OpenAIha anunciado recientemente GPT-5, su modelo más avanzado hasta la fecha, que ya está disponible para todos los usuarios. Este modelo ha mejorado en muchos aspectos, pero la pregunta ahora es cuándo llegará a Apple Intelligence. Recordemos que el sistema de funciones basadas en IA de Apple ya cuenta con una integración con el chatbot, aunque en este momento acaba de quedar obsoleta.

Con la opción activada, Apple Intelligence es capaz de conectar a Siri con el chatbot de OpenAI para que realice aquellas tareas que el asistente de Apple no puede llevar a cabo. La buena noticia es que este nuevo modelo llegará como parte de esta integración, y lo hará antes de lo que podría parecer. De hecho, puede que coincida con el lanzamiento del iPhone 17.

¿Cuándo llegará GPT-5 a Apple Intelligence?

Tal y como ha podido saber el medio especializado en Apple, 9to5Mac, GPT-5 llegará a Apple Intelligence como parte de iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26 Tahoe. Estas versiones se lanzarían el mes que viene, por lo que no habría que esperar mucho para ver dicha integración. Eso sí, aunque Apple lo ha confirmado, no ha dado una fecha exacta.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que, en la integración de ChatGPT con Apple Intelligence, se aplican las políticas de Apple, lo que implica que se ocultará la IP y no se guardarán las conversaciones. Si se decide conectar una cuenta de OpenAI, esas políticas dejan de aplicarse y pasan a regirse por las normas de la empresa detrás del chatbot.

Con dicha integración podemos hacer que Siri recurra a ChatGPT para resolver ciertas peticiones, como responder preguntas sobre fotos o documentos, generar texto o imágenes a partir de una simple descripción o incluso usar la inteligencia visual junto con el control de la cámara para obtener información al instante sobre objetos o lugares que tengamos delante.

Por tanto, parece que Apple Intelligence mejorará enormemente en las futuras versiones que Apple lanzará. Recordemos que el sistema de funciones de IA de la compañía de la manzana tendrá nuevas opciones como la posibilidad de traducir conversaciones y llamadas en tiempo real, traducir letras de canciones también en tiempo real o mejoras en inteligencia visual dentro de las capturas de pantalla, que permiten preguntar a ChatGPT o buscar en Google sobre ellas.