Las alertas de hipertensión no serán exclusivas de los nuevos Apple Watch: estos serán los modelos compatibles

Apple presentó ayer sus nuevos Apple Watch Series 11 y, aunque no llegan con grandes novedades, sí mejoran notablemente en el campo de la salud con funciones interesantes. Por un lado, los nuevos modelos serán capaces de medir la hipertensión, mostrando si hay tendencias al alza o a la baja. Sin embargo, no será una función exclusiva, como ocurrió en años anteriores con otras.

A pesar de que esta nueva función de salud se presentó junto a los Apple Watch Series 11, también llegará a modelos más antiguos y al nuevo Apple Watch Ultra 3. Se trata de una de las características más esperadas de este año, que funciona de una manera diferente a lo que podíamos pensar y que se suma a recientes inclusiones, como la detección de la apnea del sueño.

Cómo funciona la detección de la presión arterial en los Apple Watch

Las notificaciones de hipertensión del Apple Watch utilizan los datos del sensor óptico de frecuencia cardiaca para analizar cómo responden los vasos sanguíneos a los latidos. El algoritmo funciona en segundo plano, revisando los registros durante 30 días, y avisa al usuario si detecta signos constantes de hipertensión.

De esta forma, el Apple Watch ofrece información muy valiosa sobre una condición tan común como la hipertensión, simplemente llevando el reloj en la muñeca. Gracias a estas alertas, los usuarios pueden empezar a hacer cambios que les salven la vida o iniciar un tratamiento para reducir riesgos graves.

Modelos de Apple Watch compatibles con las notificaciones de hipertensión

Tal y como indica la propia Apple, las nuevas notificaciones de hipertensión presentadas junto a los Apple Watch Series 11 no son exclusivas de los últimos modelos. En concreto, estarán disponibles en los siguientes: