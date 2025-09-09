Apple Watch Ultra 3, oficial: chip S11, 5G, más batería y medida de presión arterial para ser la gran estrella del sector

La nueva generación de relojes inteligentes de Apple ya está aquí. La compañía californiana dirigida por Tim Cook ha presentado un Apple Watch Series 11, un Apple Watch SE 3 y un Apple Watch Ultra 3 en un emocionante evento especial de Apple que puedes seguir en directo desde La Razón. La nueva gama de wearables llega acompañada por toda una constelación de estelares novedades que apuntan hacia lo más alto en el firmamento y un precio que parece mantenerse estable, a pesar de las políticas arancelarias.

Mientras que el Apple Watch SE 3 es el modelo más económico, el Apple Watch Ultra 3 es el modelo más caro y avanzado y el Apple Watch Series 11 es el smartwatch más clásico o tradicional de la gama. La entrada en escena de la nueva camada de relojes inteligentes de Apple llega repleta de novedades muy relevantes como un chip S11, nuevas funciones de watchOS 26 y un nuevo sistema de medición de la presión arterial.

El nuevo y flamante Apple Watch Ultra de tercera generación aterrizará en el mercado para tratar de dominar su sector con novedades tan emocionantes como el envío de mensajes por satélite, hasta 42 horas de autonomía y la pantalla más grande de la historia del Apple Watch.

Apple Watch Ultra 3: Ficha técnica

Antes de profundizar en todas las novedades de hardware que incorpora el nuevo smartwatch robusto de Apple, te dejamos con todos los detalles relativos a las especificaciones técnicas del Apple Watch Ultra 3:

Apple Watch Ultra 3 Dimensiones 49 mm: 49 x 44 x 14,4 mm 49 mm:46 x 41 x 14,4 mm 46 mm Peso - Materiales Titanio (Grado 5) — Natural / Negro Pantalla OLED LTPO3 Retina, ~2,12", resolución 422 × 514 px, más brillante y con marcos reducidos Always-on display Sí Sistema operativo watchOS 26 Procesador Chip S11 Motor Neuronal - Batería - Almacenamiento - Sensores Detección de presión arterial (alertas de hipertensión), sensor cardíaco, GPS mejorado, acelerómetro, giroscopio, brújula, SpO₂, temperatura, altímetro, sensor de luz ambiental Otros Mensajería por satélite, 5G RedCap, UWB 2ª gen, resistencia al agua 100 m, SOS de emergencia, detección de caídas/accidentes, Action Button, precisión GPS L1+L5, mapas offline, funciones deportivas avanzadas Precio oficial ≈ 899 € (España, modelo 49 mm, GPS + Cellular)

Diseño

Apple Watch Ultra 3, un diseño ideado para el consumidor más selecto Apple

El Apple Watch Ultra 3 mantiene las principales características de diseño de sus predecesores con la corona digital, el botón lateral y un elegante acabado de titanio aeroespacial de grado 5. Está disponible en colores Titanio natural y Titanio negro.

Apple ha reducido ligeramente los marcos laterales que rodean a su pantalla para ofrecer una experiencia de usuario aún más inmersiva y, adicionalmente, también se han incrementado las dimensiones de pantalla.

Pantalla

Sus biseles se han reducido considerablemente Apple

La pantalla del Apple Watch más resistente de este año ha recibido una serie de mejoras técnicas bastante interesantes. En primer lugar, el Apple Watch Ultra 3 se ha convertido en el modelo con la pantalla más brillante de su línea, con hasta 2000 nits en exteriores.

Por otra parte, el Apple Watch Ultra 3 equipa una pantalla OLED (LTPO3) de 2,12 pulgadas (49 mm) con una resolución de 422 por 514 píxeles.

Funciones de salud

El Apple Watch es uno de los mejores relojes inteligentes para hacer deporte Apple

He aquí una lista con todas las prestaciones de salud que brinda el Apple Watch Ultra 3:

Detección de presión arterial.

Monitorización de oxígeno en sangre (SpO2).

Electrocardiograma (ECG).

Detección de la apnea del sueño.

Puntuación diaria de la calidad de sueño.

Detección de caídas.

Detección de accidentes.

Emergencia SOS.

Workout Buddy.

Seguimiento del ciclo menstrual.

Conectividad 5G y conexión vía satélite

El Apple Watch Ultra de 3ª gen. y su conexión satelital Apple

Además, Apple ha incorporado conectividad 5G a todos sus nuevos modelos de Apple Watch, por lo que sus velocidades de conexión con tarifas de datos móviles será muy superior al de otras generaciones del reloj inteligente de Apple.

Por otro lado, la tercera generación del Apple Watch Ultra también equipa soporte para la conexión por satélite. Es capaz de enviar mensajes a cualquier otro dispositivo electrónico sin necesidad de usar la red de datos móviles.

Traducción en tiempo real

El Apple Watch Ultra 3 también ofrece soporte para la funcionalidad de traducción en tiempo real para iPhone y AirPods. Los idiomas disponibles tras su lanzamiento oficial son español, alemán, inglés, francés y portugués.

Precio y fecha de lanzamiento

El Apple Watch Ultra 3 tiene un precio similar al de generaciones previas. Se esperaba un pequeño incremento en su precio y en el coste de otros dispositivos de electrónica de Apple debido a la nueva política de aranceles de EEUU, pero todo parece indicar que las tasas de importación serán muy similares a las de años anteriores.

Apple ha situado el precio de su Apple Watch Ultra de tercera generación en 889 euros en su versión de configuración base. Los relojes inteligentes de Apple estarán disponibles para su reserva a partir del día 13 de septiembre y su lanzamiento oficial se producirá el día 19 de septiembre de 2025.