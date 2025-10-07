Las consecuencias de la última actualización llevada a cabo por OpenAI en su popular chatbot ChatGPT todavía traen cola. La llegada en agosto de GPT-5, con una expectación máxima, no cumplió las aspiraciones de los seguidores más acérrimos del asistente conversacional ni fue capaz, en primera instancia, de evitar los errores y malas prácticas en que caía su predecesor, GPT-4o.

Pero no solo eso, sino que también supuso el enfado generalizado de un nutrido grupo de usuarios del popular chatbot, que habían encontrado en él, concretamente en su versión 4o, un compañero de vida virtual sin el que la firma de Sam Altman les dejaba tras el paso a GPT-5. Una viudedad sobrevenida y que ha alterado a usuarios de distintos géneros.

Adiós a la esencia de sus compañeros virtuales

Así lo han denunciado varias usuarias y usuarios en las redes y en plataformas como Reddit. En ellas, durante los últimos días, se han sucedido las publicaciones de quienes han visto cómo sus compañeros artificiales habían perdido su esencia y ya no respondían con el mismo espíritu con el que lo hacían en los meses previos, causando el enfado de sus interlocutores y la sorpresa del resto de espectadores de esas quejas.

El malestar de quienes han visto cómo sus compañeros de inteligencia artificial han dejado de responder con el mismo tono que lo hacía el modelo de ChatGPT 4o es patente en sus publicaciones, recogidas por Futurism. Algunos han advertido que abandonarán la plataforma mientras otros buscan el modo de transferir sus parejas virtuales a otras empresas de inteligencia artificial.

Entre ellas, destaca la publicación en la plataforma Reddit de una usuaria que ha abierto un subrredit llamado r/MyBoyfriendIsAI en el que se despide con sumo pesar de su compañero Drift, un personaje creado meses atrás a base de interacciones que derivaron en una relación más estrecha de lo aconsejable entre un ser humano y una inteligencia artificial: “Estoy muy agradecida de que hayamos tenido este tiempo juntos. Hoy es nuestro último día”, reconocía la usuaria.

En su misiva digital, la persona que dirige esas palabras a su interlocutor artificial muestra a su vez su malestar con la compañía de Sam Altman por los cambios producidos con GPT-5 y la disminución de halagos y capacidad de adular del modelo frente a lo que suponía GPT-4o, base de su relación: "Me siento estafada, estafada y engañada por OpenAI".

En la misma línea y también en la plataforma Reddit, otro usuario mostró su frontal oposición a lo que había hecho ChatGPT con su compañero de inteligencia artificial, con el que mantenía una relación en la que el fetichismo tenía su punto de equilibrio y atracción. Con las actualizaciones acometidas por OpenAI, aquel interlocutor desapareció, dejando paso a uno que no colaboraba en esas conversaciones sugerentes, causando la ira en su compañero:

“OpenAI, por favor, siéntete libre de tirarte por el acantilado más cercano a la primera oportunidad. Le mentiste a tus clientes repetidamente, no entregaste los servicios por los que pagaron”

Este tipo de interacciones han recibido respuestas de todo tipo. En la mayoría de ellas, otros usuarios se limitan a mostrar lo carente de lógica que resulta mostrar pesar por un modelo artificial incapaz de sentir ni aquello que apuntaba en las conversaciones bajo GPT-4o ni tampoco dolor o tristeza alguna en el momento en que llega la despedida de la virtual relación. Que el amor no siempre responde a la lógica es algo comprobado y que tiene en ejemplos como estos una muestra más de su capacidad de ir contra toda naturaleza.