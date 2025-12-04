Amazon Prime Video retira el doblaje con IA de estos conocidos animes tras recibir una oleada de críticas

Si recientemente has visto en la versión doblada al inglés alguno de los animes más populares de Amazon Prime Video como 'Banana Fish' y 'No Game, No Life', puede que hayas notado algo raro en las voces de los protagonistas. Seguramente te haya percatado porque estas eran genéricas, inexpresivas y hasta un tanto robóticas, totalmente desconectadas de lo que pasaba en pantalla. La experiencia del usuario fue, en pocas palabras, un desastre.

Estas voces en la lengua anglosajona resultaron estar generadas por IA. En lugar de sentar a un grupo de profesionales en un estudio a poner voz y dar vida a los personajes, los hombres de traje decidieron que era mejor configurar a estos mediante un software de texto a voz, con todo lo que ha terminado desencadenando.

Los fans no se lo tomaron nada bien y lo hicieron notar en redes sociales. Sus quejas fueron tan notables, que Amazon ha tomado la decisión deretirar discretamente y sin avisar los doblajes con IA de varias series. Sin embargo, el doblaje en español de series como la mencionada 'Banana Fish' o 'Vinland Saga' sigue disponible en la plataforma.

Una retirada de cable que de poco sirve

Pese a esta reculación, la polémica y el daño ya están servidos sobre la mesa. Los actores de doblaje, que siempre han estado a la vanguardia de la intrusión de la IA en la industria del entretenimiento, han criticado duramente a Amazon por esta medida.

"La decisión de Amazon de usar IA para doblar Banana Fish es un gran insulto para nosotros como artistas. La IA sigue amenazando el sustento de los artistas en TODOS los idiomas (sí, incluso de los artistas japoneses, que también se expresan con vehemencia sobre este tema)", escribió Daman Mills, actor de doblaje conocido por su trabajo en anime, en un post en X ampliamente compartido.

Esta retirada parece haberse llevado a cabo durante el pasado fin de semana, sin ningún anuncio oficial por parte de Amazon. En marzo, la compañía confirmó que comenzaría a probar una nueva función de doblaje con inteligencia artificial en una pequeña selección de películas en inglés y español latino, pero no mencionó el anime en ese momento.

El desastre también llega poco después de que el popular servicio de streaming de anime Crunchyroll se viera envuelto en una polémica relacionada con la IA, cuando los fans notaron que algunos subtítulos estabandescaradamente generados por IA. La clave, en al menos un caso, fue una línea que comenzaba con "ChatGPT dijo".