HUAWEI Watch Fit 4 Pro, análisis: la pulsera que quiso ser reloj (y casi lo consigue) evoluciona con más estilo y precisión

HUAWEI sigue empeñada en difuminar la línea entre pulsera de actividad avanzada y smartwatch con su familia Watch Fit. Tras varias generaciones puliendo la fórmula, llega el HUAWEI Watch Fit 4 Pro, un dispositivo que he podido probar a fondo y que llega con el objetivo de refinar un concepto que ya de por sí era muy atractivo: ofrecer una gran pantalla rectangular AMOLED, un diseño ultraligero y estilizado, y un conjunto de funciones de salud y deporte cada vez más completo, todo ello sin renunciar a una buena autonomía ni a un precio más ajustado con respecto al resto de series de la familia HUAWEI Watch.

La serie Fit siempre ha jugado en una liga un tanto particular. No es un smartwatch "completo" como los Watch numerados de HUAWEI como el Watch 5 (con su HarmonyOS más avanzado y eSIM), pero tampoco es una simple pulsera cuantificadora. Se sitúa en un interesante punto intermedio, buscando atraer a aquellos usuarios que quieren una pantalla más generosa y más "inteligencia" que en una smartband, pero sin la complejidad (ni el precio, ni el impacto en batería) de un smartwatch de gama alta.

Este Watch Fit 4 Pro llega con la intención de consolidar esa propuesta. Mantiene el formato rectangular que tan bien le sienta, pero con materiales más premium, una pantalla aún más brillante y un sistema de posicionamiento GPS mejorado. ¿Será suficiente para convencer a quienes dudan entre una pulsera avanzada y un smartwatch más "tradicional"?

Pros Contras Formato ultraligero muy cómodo, con materiales premium El software sigue teniendo algunas limitaciones Pantalla AMOLED ultrabrilante Sin un sistema de pagos móviles NFC extendido Excelente sistema de monitoreo de salud TruSense GPS mucho más preciso Muy buena autonomía

Precio del HUAWEI Watch Fit 4 Pro y dónde comprarlo en España

El HUAWEI Watch Fit 4 Pro tiene un precio en España de 279 euros y se puede comprar en sus tres acabados a través de la tienda online oficial de HUAWEI, a partir del día 15 de mayo. También se puede adquirir a través del resto de canales de distribución habituales, como Amazon.

Diseño

Alrededor de la pantalla, HUAWEI ha integrado un marco de titanio que aporta más resistencia al conjunto Christian Collado Difoosion

El HUAWEI Watch Fit 4 Pro mantiene la esencia del formato rectangular que caracteriza a esta familia, pero lo eleva a un nuevo nivel de refinamiento gracias a unos materiales de mayor calidad. Si el Fit 3 ya se sentía bien con su cuerpo de aluminio, el Fit 4 Pro da un salto cualitativo con su cuerpo de aluminio de grado aeroespacial, un elegante bisel de aleación de titanio y una pantalla protegida por cristal de zafiro. Estos materiales no solo le dan un aspecto mucho más premium, sino que también aseguran una durabilidad y una resistencia a los arañazos muy superiores, ideal para el uso deportivo intenso en exteriores.

A pesar de estos materiales de calidad, que hasta ahora eran exclusivos de los relojes más caros de la marca, el Fit 4 Pro es sorprendentemente delgado y ligero: solo 9,3 mm de grosor y 30,4 gramos de peso (sin correa). Es incluso más fino y ligero que el anterior Fit 3. En la muñeca, apenas se nota, lo que lo hace comodísimo para llevarlo puesto las 24 horas del día, incluso para dormir.

La nueva correa de náilon es de secado rápido y especialmente cómoda Christian Collado Difoosion

El modelo Pro está disponible en tres combinaciones de colores con correas específicas: un Verde con correa de nailon tejido en 3D (hidrofóbica y de secado rápido, ideal para deporte) que es el que he podido probar estos días, un Negro con correa de fluoroelastómero con ranuras "3D Wave Style" (también de secado rápido) y un Azul con el mismo tipo de correa de fluoroelastómero. He podido probar la versión Verde con la correa de nailon y, aunque quizá no sea el modelo más elegante, reconozco que para hacer deporte es increíblemente cómoda, ligera y no retiene el sudor.

La interacción física se realiza a través de la pantalla táctil, una corona digital giratoria en el lateral derecho (que permite hacer scroll por los menús o hacer zoom en los mapas) y un botón de función justo debajo. La corona tiene un buen tacto y respuesta gracias al sistema háptico integrado en el reloj.

Pantalla

La pantalla, capaz de alcanzar los 3000 nits de brillo, es uno de los puntos fuertes del reloj Christian Collado Difoosion

La pantalla siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la serie Watch Fit, y en esta cuarta generación, especialmente en el modelo Pro, HUAWEI ha echado el resto. Hablamos de un panel AMOLED rectangular de 1,82 pulgadas con una densidad de 347 píxeles por pulgada, lo que se traduce en una nitidez y un nivel de detalle excelentes.

Pero donde realmente impresiona esta pantalla es en el brillo. Si el modelo Fit 4 estándar ya alcanza unos muy buenos 2000 nits, el Fit 4 Pro sube la apuesta hasta los 3000 nits de brillo máximo. Una auténtica barbaridad que convierte a esta pantalla en la más brillante que ha montado HUAWEI en un wearable hasta la fecha, junto con la del nuevo Watch 5.

¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la visibilidad es absolutamente perfecta incluso bajo la luz directa del sol más intensa. He estado haciendo pruebas en días muy soleados y he podido consultar estadísticas de rutas, el mapa o las notificaciones sin el más mínimo problema, sin tener que buscar sombras ni forzar la vista. Es, sencillamente, espectacular.

La calidad de imagen es la esperada en un buen panel AMOLED: colores vibrantes, negros profundos y buenos ángulos de visión. La interfaz de HarmonyOS se ve de maravilla en esta pantalla, y las nuevas esferas de reloj personalizables lucen especialmente bien.

Hardware y rendimiento

HUAWEI no suele dar detalles muy específicos sobre el procesador o la RAM de sus wearables de la serie Fit, centrándose más en la experiencia de usuario y la eficiencia. Lo que sí puedo decir es que, durante estos días de uso, el HUAWEI Watch Fit 4 Pro se ha movido con absoluta fluidez en todo momento. Las animaciones son suaves, las aplicaciones abren rápido y no he experimentado ningún tipo de lag o cuelgue, ni siquiera al cambiar rápidamente entre funciones o al registrar actividades deportivas con GPS.

La conectividad Bluetooth para enlazarlo con el móvil (es compatible tanto con Android como con iOS a través de la app HUAWEI Health) ha sido estable. El reloj cuenta con micrófono y altavoz integrados, lo que permite responder llamadas directamente desde la muñeca si tienes el móvil cerca, una función muy cómoda. La calidad del audio en llamadas es sorprendentemente buena para un dispositivo de este tamaño.

El hardware del Watch Fit 4 Pro tiene poco que envidiar al de otros relojes más caros Christian Collado Difoosion

El GPS de doble banda (L1 y L5) con el sistema "Sunflower" de HUAWEI es una de las mejoras importantes en este Fit 4 Pro. Promete una precisión de seguimiento de la ubicación un 56% superior al Fit 3, especialmente en entornos complicados como zonas urbanas con edificios altos o valles estrechos. En mis pruebas de carrera y ciclismo, lo cierto es que la traza del GPS ha sido precisa y consistente. Buen trabajo de HUAWEI en este sentido

El sensor de presión de aire (barómetro/altímetro) es otra adición bienvenida, especialmente para los amantes de los deportes de montaña, ya que permite un seguimiento preciso de la altitud, el ascenso/descenso acumulado y la presión atmosférica, ofreciendo incluso alertas por caídas bruscas de presión.

Software y experiencia

El HUAWEI Watch Fit 4 Pro corre una versión de HarmonyOS adaptada a este formato de pantalla rectangular. La interfaz es intuitiva, colorida y se organiza en torno a tarjetas de información accesibles deslizando lateralmente desde la esfera principal, un menú de aplicaciones y un panel de ajustes rápidos que se despliega desde arriba.

La experiencia es muy similar a la que encontramos en otros wearables de HUAWEI, lo cual es bueno en términos de familiaridad y facilidad de uso si ya vienes de otro dispositivo de la marca. Las funciones básicas como el control de la música del móvil, el obturador remoto de la cámara, el tiempo, las alarmas, el cronómetro, etc., están bien implementadas y son accesibles.

Sin embargo, como ya he comentado en análisis de otros relojes HUAWEI que no son los "Watch" numerados (que llevan HarmonyOS completo), este sistema operativo, aunque muy eficiente y pulido para las tareas que realiza, sigue teniendo limitaciones importantes en cuanto a la interacción con notificaciones y, sobre todo, en el ecosistema de aplicaciones de terceros y los pagos móviles.

El Watch Fit 4 Pro es compatible con pantalla siempre activa Christian Collado Difoosion

La gestión de notificaciones sigue siendo un punto donde HUAWEI tiene margen de mejora. Si bien puedes leer mensajes de WhatsApp, Telegram o correos, la interacción es limitada. Puedes enviar respuestas rápidas predefinidas o algunos emojis, pero no responder con voz o un teclado completo (algo comprensible en este formato, pero que lo aleja de un smartwatch "completo"). Y en algunos casos, como los correos de Gmail u Outlook, a veces solo se muestra el asunto o un pequeño fragmento del mensaje, pero no el cuerpo completo, obligándote a sacar el móvil.

La ausencia de un sistema de pagos móviles NFC funcional y extendido en España sigue siendo, para mí, la gran asignatura pendiente de HUAWEI en sus wearables. Tener NFC pero no poder añadir tus tarjetas bancarias para pagar en comercios es una oportunidad perdida y una función que muchos usuarios ya consideran imprescindible.

El ecosistema de aplicaciones de terceros a través de AppGallery es prácticamente testimonial en este tipo de dispositivos Fit, así que no esperes la versatilidad de un Wear OS o un watchOS en este sentido. El Fit 4 Pro es excelente en lo que hace (salud, deporte, funciones básicas de smartwatch), pero no busques aquí una extensión completa de tu smartphone.

Funciones de salud y deporte

Si en el software "general" encontramos algunas limitaciones, donde el HUAWEI Watch Fit 4 Pro realmente brilla y demuestra su valía es en el exhaustivo seguimiento de la salud y la actividad deportiva. Aquí HUAWEI ha puesto toda la carne en el asador, heredando muchas de las tecnologías y funciones de sus hermanos mayores. Tanto es así, que este Watch Fit 4 Pro podría considerarse un Watch GT 5 Pro de precio reducido.

El corazón de este seguimiento es el sistema HUAWEI TruSense de nueva generación, que promete una mayor precisión, velocidad y exhaustividad en la monitorización de signos vitales. El Fit 4 Pro es capaz de medir de forma continua la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre (SpO2), la temperatura de la piel, los niveles de estrés (analizando la VFC) y, como gran novedad en esta serie Fit Pro, realizar ECG (Electrocardiograma) y detectar el riesgo de arritmia.

La monitorización del sueño (HUAWEI TruSleep) también es muy completa, analizando las diferentes fases del sueño, la calidad de la respiración y detectando posibles interrupciones o apneas del sueño. Además, el Fit 4 Pro añade el seguimiento de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) durante el sueño, un indicador que, como hemos visto en el Watch 5, puede reflejar cambios en los latidos del corazón y medir el estrés físico y psicológico. También incluye la gestión del ciclo menstrual para el público femenino.

HUAWEI ha integrado el sistema TruSense que debutó junto a los Watch GT 5 Pro el año pasado Christian Collado Difoosion

Para los deportistas, el Fit 4 Pro ofrece más de 100 modos deportivos, cubriendo prácticamente cualquier actividad que se te ocurra. Gracias al nuevo sensor de presión de aire, ahora incluye modos específicos para deportes de elevación como subir escaleras, senderismo de montaña, trail running y esquí, con datos precisos de altitud, ascenso/descenso acumulado y presión atmosférica en tiempo real.

Una novedad muy interesante es el seguimiento de rutas para 7 tipos principales de deportes acuáticos (surf, vela, remo, etc.), ofreciendo métricas como velocidad, distancia y frecuencia cardíaca.

Para los amantes del trail running y el senderismo, la inclusión de mapas a todo color sin conexión es un gran avance. Puedes importar rutas (por ejemplo, desde Komoot), navegar punto por punto, recibir alertas si te desvías del camino y usar la función de "regreso al inicio" para volver sobre tus pasos con seguridad. Los mapas de contorno, con intervalos de hasta 10 metros, te dan una idea clara de la elevación del terreno.

Y para los golfistas, el Fit 4 Pro estrena un modo Golf muy completo similar al que ya vimos en el Watch Ultimate Golf o en la serie Watch GT 5, con acceso a más de 15.000 mapas de campos de golf de todo el mundo. Permite ver distancias precisas al green y a los obstáculos, y en el modo "Campo de Prácticas", analiza tu swing con métricas como el tiempo de backswing y la velocidad del swing.

Finalmente, para los amantes del buceo, el Fit 4 Pro admite inmersiones en apnea de hasta 40 metros, con monitorización de profundidad, velocidad, temperatura y tiempo, además de alertas de seguridad y entrenamiento para la contención de la respiración.

Batería y carga

A pesar de su reducido grosor, el Watch Fit 4 Pro integra una batería de 400 mAh Christian Collado Difoosion

La autonomía siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la serie Watch Fit, y esta cuarta generación no decepciona, a pesar de su pantalla más brillante y sus funciones mejoradas. HUAWEI promete:

Hasta 10 días de duración de batería con uso máximo .

7 días con un uso típico.

Estas cifras son para ambos modelos, Fit 4 y Fit 4 Pro, ya que comparten la misma capacidad de batería (400 mAh). En mi experiencia durante estas semanas con el Fit 4 Pro, con un uso normal (notificaciones activas, monitorización continua de la salud, un par de sesiones de deporte con GPS a la semana, otras tantas sin necesidad de usar el GPS y el Always On Display activado), he conseguido alcanzar esos 7 días de autonomía sin problemas, e incluso superarlos ligeramente si era un poco más conservador con el GPS.

La carga también es rápida. El Fit 4 Pro se carga completamente en solo 60 minutos (el Fit 4 estándar tarda 75 minutos), utilizando el cable de carga magnético propietario que viene en la caja. Una carga corta antes de salir de casa te da batería para todo el día.

Conclusión: ¿vale la pena el HUAWEI Watch 4 Pro?

El Watch Fit 4 Pro es la prueba de que no hace falta gastar mucho dinero para tener un smartwatch completo y equilibrado Christian Collado Difoosion

El HUAWEI Watch Fit 4 Pro es una evolución muy inteligente y refinada de un concepto que ya funcionaba muy bien. Mantiene la comodidad, ligereza y la excelente pantalla rectangular de sus predecesores, pero le añade un plus de elegancia y robustez gracias al uso de materiales premium como el titanio y el cristal de zafiro.

Donde realmente destaca es en su impresionante conjunto de funciones de salud y deporte. La precisión del nuevo sistema HUAWEI TruSense, la inclusión de ECG, el seguimiento avanzado del sueño con VFC, el GPS de doble banda mucho más fiable, y los nuevos modos deportivos específicos (golf, buceo, trail con mapas offline) lo convierten en un compañero de bienestar y fitness de primer nivel, que poco tiene que envidiar a relojes mucho más caros.

La pantalla AMOLED, con sus 3000 nits de brillo en el modelo Pro, es sencillamente la mejor que he visto en un wearable de este formato, garantizando una visibilidad perfecta en cualquier condición. Y la autonomía de una semana sigue siendo un argumento de compra muy potente.

Sin embargo, no es perfecto. El diseño, aunque premium, sigue anclado en ese formato de "pulsera vitaminada" que puede no convencer a quienes buscan la estética de un reloj tradicional. Y el software, aunque fluido y eficiente, sigue arrastrando las limitaciones habituales de HarmonyOS Lite en cuanto a ecosistema de aplicaciones de terceros, interacción con notificaciones (especialmente la imposibilidad de leer correos completos) y, sobre todo, la dolorosa ausencia de pagos móviles NFC funcionales en España.

Todas sus mejoras, además, tienen un precio. En este caso, nos olvidamos de los poco más de 150 euros que costaba el Watch Fit 3, y pasamos a unos nada desdeñables 279 euros para la versión Pro, que lo acercan mucho más a la categoría de reloj inteligente. El Watch Fit 4, que mantiene buena parte de su ficha técnica, se queda en unos mucho más accesibles 169 euros.

Si buscas un wearable ligero, comodísimo, con una pantalla espectacular, una autonomía de una semana y un seguimiento de la salud y el deporte de los más completos y precisos del mercado, y no te importan las limitaciones en cuanto a "inteligencia" de smartwatch (pagos, apps de terceros, respuestas completas a notificaciones), el HUAWEI Watch Fit 4 Pro es, sin duda, una de las mejores opciones que puedes comprar en 2025.